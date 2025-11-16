„Aceste semnături nu sunt un simplu act administrativ, ci dovada încrederii și speranței pe care oamenii din județ o au în viitorul nostru. Fiecare semnătură contează și înseamnă o responsabilitate în plus. Pentru mine nu este vorba doar despre o funcție. Am venit să lupt pentru acasă”, a subliniat Ciolacu.

Fostul premier a vorbit și despre principalele sale obiective pentru Buzău, menționând continuarea proiectelor de infrastructură rutieră și dezvoltarea serviciilor publice.

„Așa cum am reușit ca buzoienii să meargă azi pe Autostrada Moldovei până la București, dar și spre Focșani, voi munci cu respect și rigoare pentru a îndeplini prioritățile planului meu: șosele mai bune, transport interjudețean modern, școli bine utilate, un Spital Municipal nou și investiții în turism, care să aducă locuri de muncă și oportunități pentru tineri.”

Ciolacu și-a încheiat mesajul afirmând că își dorește ca județul Buzău „să devină un loc unde fiecare familie să simtă că acasă înseamnă un viitor sigur și prosper, într-o comunitate de care să fim mândri în fiecare zi”.