„Finlanda se alătură liniei de front în apărarea securităţii noastre comune şi a valorilor democratice. Împărtăşim respectul pentru libertate şi hotărârea de a proteja sistemul internaţional bazat pe reguli. Alianţa noastră este acum mai puternică şi mai rezistentă. Bun venit Finlanda!”, a scris Marcel Ciolacu, marţi pe Twitter.

Finlanda a devenit marţi, în mod oficial, al 31-lea stat membru al NATO, după 30 de ani de nealiniere militară. Prin aderarea la NATO, Finlanda, care a fost invadată de Uniunea Sovietică în 1939, dublează lugimea frontierei cu Rusia a Alianţei Nord-Atlantice conduse de către Statele Unite.

Finland 🇫🇮 joins the frontline in the defense of our common security and democratic values. We share the respect for freedom and the determination to protect the international rule-based system. Our alliance is now stronger and more resilient. Welcome Finland! #WeAreNATO pic.twitter.com/g931J445G1