„Am evitat mereu să fiu penibil şi ipocrit, ca şi om politic. Ceea ce face USR acum, nu am nicio reţinere să vă spun, sunt nişte ipocriţi. Aplaudau precum focile când s-a liberalizat preţul la energie şi noi spuneam că nu e bine, că poate ar fi bine să ducem încă un an de zile să rămânem cu reglementare (...). Singurul lucru notabil după liberalizarea preţurile la energie e că au apărut iarăşi băieţii deştepţi din energie, iar astăzi vin cu o moţiune simplă împotriva domnului Virgil Popescu. (...) Sub nicio formă, eu nu pot să îndemn pe colegii mei să voteze o moţiune iniţiată, culmea, de către cei care au împins spre această liberalizare a preţurilor. Nu am cuvinte nici de laudă pentru fostul guvern de dreapta, dar cred că ne interesează mai mult viitorul și cu anumite lucruri pe care le vom modifica în Parlament la OUG asteptam si masurile de la Comisia Europeană, asteptam această perioada dificila si pentru Romania si intreaga Europa sa o depasim cu bine", a declarat Marcel Ciolacu, marți, la Focșani.





Marcel Ciolacu a asistat marţi, la Focşani, la semnarea contractelor pentru loturile 1 şi 4 din autostrada Buzău-Focşani.

Marți se dezbate moțiunea simplă, de la ora 16.00, urmând ca votul final al deputaților să fie dat miercuri.

Moțiunea simplă inițiată de USR - "România fără energie. Românii plătesc factura pentru incompetenţa lui Virgil Popescu", semnată de 54 de deputați, printre care se află și parlamentari de la Forța Dreptei, reprezentați de cei care au plecat din PNL alături de Ludovic Orban.

De ce se cere demisia lui Virgil Popescu de la Energie - Textul moțiunii simple