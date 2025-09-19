Mai exact, premierul, dar si apropiații săi din Guvern fac acum presiuni asupra sindicatelor pentru a afla ce angajați din cadrul Executivului și-au suspendat activitatea în mod voluntar pentru protestele masive din stradă, de la începutul acestei săptămâni.

Mii de angajați din administrația publică au protestat față de măsurile luate de Bolojan. Documentul transmis de Mihai Jurca, șeful cancelariei lui Ilie Bolojan, sună însă mai degrabă a amenințare la adresa oamenilor care au protestat.

Realitatea PLUS a intrat în posesia acestui document semnat de Cancelaria primului ministru, cu număr de înregistrare, în care se menționează către toate sindicatele, inclusiv către sindicatul angajaților din aparatul de lucru al Guvernului, faptul că trebuie trecute numele și prenumele angajaților care au protestat, luni, ”în vederea asigurării unei bune colaborări”.

De numele lui Mihai Jurca se leagă însă mai multe controverse. Potrivit jurnaliștilor de la Gândul, proaspătul șef al Cancelariei premierului pus acum să elimine risipa la stat ar fi spart milioane de euro pe concerte și festivaluri în anul electoral 2024.

Mai exact, 3,3 milioane de euro ar fi cheltuit mâna dreaptă a lui Bolojan, pe vremea când gestiona primăria Oradea, scriu jurnaliștii.

Tot Mihai Jurca este acum și cel care vrea să ducă mai departe măsurile de austeritate ale Guvernului. Acesta s-a plâns că Executivul dă prea mulți bani pe protocol și le-a tăiat miniștrilor bufetul suedez și accesul la șoferi.

”Cea mai mare cheltuială, a fost un șoc și pentru mine, este cheltuiala cu automobile. Avem 12 milioane de lei pe an, 1 milion de lei pe lună, pentru 30 de mașini. Vom reduce aceste cheltuieli interzicând demnitarilor să mai poată organiza mese bufet, în cadrul ședințelor. Am eliminat bufetul de după fiecare ședință de Guvern”, a declarat Mihai Jurca.

Adus în Capitală de către Bolojan, Mihai Jurca a primit o vilă RAPPS.

De altfel, Ilie Bolojan a stârnit revolta românilor prin sfidarea de care a dat dovadă, dar și prin modul în care a încercat să cenzureze.

În contextul discuțiilor depre prelungirea plafonării prețului alimentelor de bază, premierul Ilie Bolojan i-a convocat la Palatul Victoria, pe reprezentanții marilor lanțuri de magazine.

După discuția care s-a purtat la Guvern reprezentanții retailerilor au spus că nu pot oferi un punct de vedere cu privire la ce s-a vorbit în ședința respectivă și asta pentru că li s-ar fi cerut din partea Executivului ca singurul care comunică pe acest subiect să fie Guvernul.

La finalul discuțiilor care au durat mai bine de două ore, presa a primit un scurt comunicat.

Nu de puține ori, premierul României, a fugit și de întrebările jurnalistilor.

Ilie Bolojan a refuzat în repetate rânduri să ofere explicații în fața jurnaliștilor atunci când acestea i-au fost cerute. De multe ori, în declarațiile de presă, numărul întrebărilor a fost restricționat, iar alte dăți comunicarea s-a rezumat la simple declarații fără posibilitatea de a cere explicații mai apoi sau la doar un comunicat de presă.