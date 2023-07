Stoltenberg, fost premier al Norvegiei, este liderul alianței transatlantice de securitate încă din anul 2014, iar mandatul său a fost deja prelungit de trei ori, relatează HotNews.ro care citează Reuters.

Decizia înseamnă continuitate la vârful NATO, în timp ce cei 31 de membri ai alinaței se confruntă cu dubla provocare de a sprijini Ucraina în respingerea invaziei Moscovei, evitând în același timp un conflict direct între NATO și forțele rusești.

Stoltenberg, în vârstă de 64 de ani, este considerat în general în cadrul alianței ca fiind un lider constant și urma să-și încheie mandatul de secretar general al Alianței de securitate transatlantică la sfârșitul lunii septembrie.

Într-un tweet, Stoltenberg a declarat că este onorat de decizia de prelungire a mandatului său până la 1 octombrie 2024.

„Legătura transatlantică dintre Europa și America de Nord a asigurat libertatea și securitatea noastră timp de aproape 75 de ani, iar într-o lume mai periculoasă, alianța noastră este mai importantă ca niciodată", a spus Stoltenberg.

Honoured by #NATO Allies' decision to extend my term as Secretary General until 1 October 2024. The transatlantic bond between Europe & North America has ensured our freedom & security for nearly 75 years, and in a more dangerous world, our Alliance is more important than ever.