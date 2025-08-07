Dacă și tu ții post și nu știi ce să mai gătești astăzi îți propunem o rețetă simplă și delicioasă de mâncare de praz cu orez și măsline pe care trebuie neapărat să o încerci.

INGREDIENTE:

1 fir de praz;

1 ceapă;

2-3 linguri ulei de floarea soarelui;

1 cană suc de roșii;

50 g orez;

100 g măsline negre și verzi;

pătrunjel verde;

apă;

sare și piper.

MOD DE PREPARARE:

Curăță și toacă mărunt ceapa. Curăță prazul și taie rondele doar partea albă.

Încinge puțin ulei de floarea soarelui într-o tigaie. Pune la călit ceapa și prazul. Amestecă ușor și lasă pe foc până se înmoaie puțin. Adaugă orezul, apoi condimentează cu sare și piper după gust. Ține cont și de cât de sărate sunt măslinele pe care le folosești in mâncare. Toarnă sosul de roșii și amestecă pentru a se distribui uniform ingredientele in tigaie.

Adaugă apă cât să acopere totul, apoi acoperă tigaia cu capac și lasă la fiert pentru aproximativ 15-20 de minute.

După acest timp, adaugă măslinele și amestecă ușor. După 1-2 minute, poți opri focul.

Presară pătrunjel verde tocat și servește bunătatea asta de mâncare de praz cu măsline și orez, potrivit sursei.