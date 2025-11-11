„O fotografie. O mamă cu copilul în brațe, trecând grăbită printre două TIR-uri, iar la doar câțiva pași… exista o trecere pentru pietoni. Oare ce exemplu va urma copilul în momentul în care va fi nevoit să treacă strada de unul singur?

Calea scurtă, riscantă și convenabilă pe moment sau cea sigură și la doar câțiva pași în plus? Este doar un exemplu dintre cele 11.582 de abateri ale pietonilor, înregistrate la nivel de țară, în doar o săptămână! „Mie nu mi se poate întâmpla!” – Indiferența poate să te lovească într-o bună zi! Alege pașii siguri: Te oprești! Te asiguri! Traversezi pe trecerea pentru pietoni!” este mesajul Poliției Române în cadrul postării.