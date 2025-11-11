Mamă surprinsă în timp ce traversează printre TIR-uri, cu copilul în brațe. Mesajul Poliţiei: „Indiferența poate să te lovească într-o bună zi“ - VIDEO

Instantaneu din videoclipul poliţiei
Poliția Română vrea să atragă atenția în ceea ce privește pericolul traversărilor neregulamentare. Pe pagina de socializare, aceștia prezintă exemplul unei mame care traversează strada printre TIR-uri. Femeia ignoră trecerea pentru pietoni aflată la doar câțiva pași.

„O fotografie. O mamă cu copilul în brațe, trecând grăbită printre două TIR-uri, iar la doar câțiva pași… exista o trecere pentru pietoni. Oare ce exemplu va urma copilul în momentul în care va fi nevoit să treacă strada de unul singur?

Calea scurtă, riscantă și convenabilă pe moment sau cea sigură și la doar câțiva pași în plus? Este doar un exemplu dintre cele 11.582 de abateri ale pietonilor, înregistrate la nivel de țară, în doar o săptămână! „Mie nu mi se poate întâmpla!” – Indiferența poate să te lovească într-o bună zi! Alege pașii siguri: Te oprești! Te asiguri! Traversezi pe trecerea pentru pietoni!” este mesajul Poliției Române în cadrul postării.