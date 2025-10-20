Mama și bunica Mirelei, tânăra gravidă ucisă în explozia din Rahova, în lacrimi la INML: „De 3 luni sunt probleme. Au zis ca e în regulă!” - VIDEO

Familia Stanciu
Sunt momente extrem de dureroase pentru familiile victimelor din explozia de la Rahova. Rudele și apropiații au venit la institutul de medicină legală să ridice trupurile neînsuflețite ale victimelor exploziei devastatoare din Rahova.  Urmează informații cu un puternic impact emoțional!

Printre familiile devastate se numără și familia Stanciu, părinții tinerei gravide moarte. Mirela avea 24 de ani și era gravidă în luna a șaptea. Urma să aducă pe lume o fetiță.

Trupul Mirelei a fost descoperit de echipele de intervenție sub o placă de beton, după ore întregi de căutări. Mama ei, Ionica Stanciu, era la muncă în momentul deflagrației și a venit disperată la fața locului, rugându-se să-și găsească fiica în viață. Din nefericire, speranțele s-au năruit.

În apartament se afla și Răzvan, fratele Mirelei, un adolescent de 17 ani. Acesta a fost rănit de bucățile de moloz desprinse din pereți, fiind lovit la cap și transportat de urgență la spital. După câteva zile, băiatul a fost externat.

Mama tinerei a venit să-și ia fiica în lacrimi de la INML

„Culmea ironiei este că băiatul era la capul patului lângă ea. A fost la fracțiune de secundă. L-a izbit de perete, el povestește acele momente. El m-a sunat primul și mi-a zis: `Vino că a explodat blocul! `.

La peretele din dormitor, la 80 de centimetri...l-a aruncat. Nu știu dacă s-au făcut verificări. Cu două zile înainte mirosea a gaz. Nu știu dacă cineva a făcut ceva, nu știu să vă spun dacă a venit sau a verificat cineva, dar mirosea foarte puternic a gaz. Gravida mea nu a putut să iasă să ducă gunoiul. Ea nu a avut la ce să-și facă un ceai, n-a avut...Am o conversație împreună cu o cunoștință, un prieten, ce vreți voi...unde seară îi spun: `miroase foarte tare a gaz în bloc și nu știu cum o fi până mâine dimineață. Sună-mă să vezi dacă mai mă trezesc.` Este suficient!”, a transmis mama Mirelei, tânăra moartă în explozia din Rahova, printre lacrimi pentru Realitatea PLUS. 

Bunica Mirelei abia își poate stăpâni emoțiile și spune că avea o relație extrem de apropiată cu nepoata sa și era fericită că urma să devină străbunică.

„De 2 zile mi-a zis că mirosea a gaze. Mi-a zis și seara. Mi-a trimis și poză. Nu știu, în urmă cu vreo 3 luni sau 2 luni și ceva, tot așa am sunat că miroase a gaze. A chemat fata pe cineva de s-a uitat la aragaz. Am sunat pe cineva să se uite. N-a fost nimic, la fata i se părea că miroase a gaze numai în casă la ea. Băiatul de 17 ani ne-a zis că a căzut...că a fost lângă Miri când s-a întâmplat tragedia...lângă sora lui. Mi-a zis că s-a izbit de perete și s-a trezit în aer. Cum în aer? Nu știu să vă spun mai multe.

Acum spune că-l doare rău spatele. Este acasă. L-a dat acasă, sâmbătă, de la spital.”, a declarat bunica fetei ucise în explozie.