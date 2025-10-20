Printre familiile devastate se numără și familia Stanciu, părinții tinerei gravide moarte. Mirela avea 24 de ani și era gravidă în luna a șaptea. Urma să aducă pe lume o fetiță.

Trupul Mirelei a fost descoperit de echipele de intervenție sub o placă de beton, după ore întregi de căutări. Mama ei, Ionica Stanciu, era la muncă în momentul deflagrației și a venit disperată la fața locului, rugându-se să-și găsească fiica în viață. Din nefericire, speranțele s-au năruit.

În apartament se afla și Răzvan, fratele Mirelei, un adolescent de 17 ani. Acesta a fost rănit de bucățile de moloz desprinse din pereți, fiind lovit la cap și transportat de urgență la spital. După câteva zile, băiatul a fost externat.

Mama tinerei a venit să-și ia fiica în lacrimi de la INML

„Culmea ironiei este că băiatul era la capul patului lângă ea. A fost la fracțiune de secundă. L-a izbit de perete, el povestește acele momente. El m-a sunat primul și mi-a zis: `Vino că a explodat blocul! `.

La peretele din dormitor, la 80 de centimetri...l-a aruncat. Nu știu dacă s-au făcut verificări. Cu două zile înainte mirosea a gaz. Nu știu dacă cineva a făcut ceva, nu știu să vă spun dacă a venit sau a verificat cineva, dar mirosea foarte puternic a gaz. Gravida mea nu a putut să iasă să ducă gunoiul. Ea nu a avut la ce să-și facă un ceai, n-a avut...Am o conversație împreună cu o cunoștință, un prieten, ce vreți voi...unde seară îi spun: `miroase foarte tare a gaz în bloc și nu știu cum o fi până mâine dimineață. Sună-mă să vezi dacă mai mă trezesc.` Este suficient!”, a transmis mama Mirelei, tânăra moartă în explozia din Rahova, printre lacrimi pentru Realitatea PLUS.

Bunica Mirelei abia își poate stăpâni emoțiile și spune că avea o relație extrem de apropiată cu nepoata sa și era fericită că urma să devină străbunică.

„De 2 zile mi-a zis că mirosea a gaze. Mi-a zis și seara. Mi-a trimis și poză. Nu știu, în urmă cu vreo 3 luni sau 2 luni și ceva, tot așa am sunat că miroase a gaze. A chemat fata pe cineva de s-a uitat la aragaz. Am sunat pe cineva să se uite. N-a fost nimic, la fata i se părea că miroase a gaze numai în casă la ea. Băiatul de 17 ani ne-a zis că a căzut...că a fost lângă Miri când s-a întâmplat tragedia...lângă sora lui. Mi-a zis că s-a izbit de perete și s-a trezit în aer. Cum în aer? Nu știu să vă spun mai multe.

Acum spune că-l doare rău spatele. Este acasă. L-a dat acasă, sâmbătă, de la spital.”, a declarat bunica fetei ucise în explozie.