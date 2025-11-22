Makaveli, ironic după decizia retragerii din cursă: „Îmi cer scuze că nu am ajutat PSD-PNL-USR să câștige, fragmentând din voturile suveraniste”

Makaveli a reacționat cu ironie după ce și-a anunțat retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu. Într-o declarație plină de sarcasm, acesta „și-a cerut scuze” pentru faptul că nu a contribuit la victoria partidelor sistemului prin fragmentarea voturilor suveraniste.

„În primul rând vreau să îmi cer scuze tuturor că nu am ajutat PSD-PNL-USR să câștige, fragmentând din voturile suveraniste.

În a doua ordine de idei, vreau să pun o întrebare tutror celor care se uită la noi: Nu pot să înțeleg cum unii dintre voi sunteți cu Georgescu, dar în același timp vreți să câștige PSD PNL și USR. Nu pot să-mi dau seama, dacă cineva poate să-mi răspundă la întrebarea asta e numărul 1”, a spus Makaveli într-un videoclip pe rețelele de socializare.


