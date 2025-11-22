„În primul rând vreau să îmi cer scuze tuturor că nu am ajutat PSD-PNL-USR să câștige, fragmentând din voturile suveraniste.

În a doua ordine de idei, vreau să pun o întrebare tutror celor care se uită la noi: Nu pot să înțeleg cum unii dintre voi sunteți cu Georgescu, dar în același timp vreți să câștige PSD PNL și USR. Nu pot să-mi dau seama, dacă cineva poate să-mi răspundă la întrebarea asta e numărul 1”, a spus Makaveli într-un videoclip pe rețelele de socializare.



Suveraniștii strâng rândurile. Mesajul de unitate al lui Makaveli, după ce s-a retras în favoarea Ancăi Alexandrescu