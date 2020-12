Majoritatea persoanelor au anticorpi și la 6 luni după infectarea cu Covid-19

Cercetarea, elaborata de Institutul national de sanatate si asistenta sociala din Finlanda (National Institute for Health and Welfare - THL), a investigat 867 de adulti testati pozitiv pentru COVID-19 in primavara si releva ca 792 dintre ei (91,3%) inca aveau anticorpi neutralizanti in sange la cel putin sase luni dupa infectare.

Potrivit institutului finlandez, rezultatele acestui studiu concorda cu alte investigatii recente in urma carora s-au descoperit de asemenea anticorpi neutralizanti la persoanele infectate, desi cantitatea totala de anticorpi s-a diminuat treptat in lunile ulterioare infectarii.

Cu toate ca inca nu se stie cu certitudine, expertii cred ca anticorpii neutralizanti sunt cei care dau imunitate impotriva COVID-19, dar deocamdata nu este clar ce cantitate a acestora este necesara pentru a evita o noua infectare si nici cat timp dureaza aceasta protectie. Durata protectiei nu este cunoscuta nici in cazul noilor vaccinuri mRNA, cum sunt cele dezvoltate de Pfizer-BioNTech si Moderna.

Conform concluziilor preliminare ale studiului institutului finlandez prezentate in octombrie, aproape toate persoanele investigate aveau anticorpi impotriva COVID-19 la patru luni dupa infectare.