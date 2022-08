Potrivit Ministerului Muncii, toți angajații vor avea parte de o creștere a salariului cu 25% din diferenţa dintre salariul de bază pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021.



Astfel, profesorii vor primi în plus cel mult 80 de lei, iar polițiștii cel mult 150 de lei.



Personal nedidactic va avea parte de o creștere salarială cuprinsă între 100 și 200 de lei net. Spre exemplu, un arhivar cu o vechime de maximum 3 ani va câștiga în plus 117 lei.



Cât privește personalul TESA dinSănătate, acesta va primi un plus la salariu cuprins între 50 și 250 de lei.



Exemple, personal TESA:



- arhivar, vechime maximum 3 ani: 117 lei



- șofer, vechime maximum 3 ani: 133 de lei



- brancardier, îngrijitoare: 77 de lei

(Sursa: Sindicate)