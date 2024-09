Potrivit unui sondaj de opinie realizat de CIRA (The Center for International Research and Analyses) care a măsurat intenția de vot pentru cele două tipuri de alegeri de la finalul acestui an - parlamentarele și prezidențialele - PSD și Marcel Ciolacu domină în topul preferințelor românilor, urmați de PNL și Nicolae Ciucă, AUR și George Simion, USR și Elena Lasconi. La prezidențiale, în schimb, în cărți intră și independentul Mircea Geoană.