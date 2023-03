Potrivit liderului de la Chișinău, datorită eroismului armatei ucrainene linia frontului este acum departe de frontiera moldo-ucraineană, iar pericolul implicării Republicii Moldova în război este minim. Însă, în lipsa unui pericol militar iminent, Republica Moldova se confruntă cu elementele unui război hibrid, informează IPN şi Deschide.md, potrivit Agerpres.



"Sunt încercări din partea Federaţiei Ruse de a submina guvernarea, de a răsturna guvernarea şi avem mai multe probe în acest sens. Rusia încearcă să-şi pună la Chişinău o guvernare prorusă, astfel încât să poată să folosească Republica Moldova inclusiv împotriva Ucrainei, aşa cum face în cazul Belarusului. Am auzit declaraţiile de la Kremlin precum că vor amplasa arme nucleare pe teritoriul Belarus. Exact asta îşi doreşte Rusia şi în cazul Republicii Moldova, doar că astăzi Republica Moldova are o guvernare independentă care lucrează pentru binele cetăţenilor şi de aceea nu poate fi folosită, aşa cum ar fi fost folosită o guvernare prorusă", a declarat preşedinta Republicii Moldova.



Ea a subliniat că Rusia nu renunţă la ideea reîntoarcerii Republicii Moldova în sfera sa de influenţă şi acţionează, prin intermediul politicienilor proruşi de la Chişinău, pentru a destabiliza situaţia din republică.



Maia Sandu a dat asigurări că persoanele care servesc intereselor Rusiei vor fi identificate, iar pentru a realiza acest lucru este necesară consolidarea capacităţilor Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS): "Aceste încercări de destabilizare pun presiune pe instituţiile noastre, creează disconfort, dar noi am demonstrat că putem face faţă acestor presiuni. Cetăţenii şi-au ales această guvernare şi doar cetăţenii, la alegeri, pot schimba lucrurile dacă vor. Nu este treaba Federaţiei Ruse şi nu vom permite Kremlinului să se amestece în treburile noastre interne. E clar că acei care lucrează pentru Moscova o fac pe bani şi asta este alegerea lor. Odată ce au luat bani de la Kremlin, nu este atât de uşor să-şi recâştige libertatea. Avem instituţii care documentează aceste cazuri, încercăm să consolidăm pârghiile acestor instituţii, inclusiv prin modificarea cadrului legal pentru SIS. Dar ca să vedem finalitate trebuie să funcţioneze toate instituţiile. Unele instituţii se reformează, altele opun rezistenţă, şi mă refer la sistemul judecătoresc".



Ultima sa afirmație vine în contextul în care pe ordinea de zi a şedinţei de joi a Parlamentului de la Chişinău se regăsesc proiectele de lege privind reformarea SIS.

Dacă proiectele vor fi aprobate şi vor intra în vigoare, SIS va obţine prerogativa de a intercepta, fila, instala dispozitive de supraveghere a persoanei în lipsa unui mandat din partea judecătorului.