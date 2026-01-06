Turiști străini blocați pe insula Socotra din Yemen, după escaladarea tensiunilor regionale

Situația a apărut după ce Emiratele Arabe Unite și-au retras trupele din Yemen, ca urmare a unui termen-limită impus de Arabia Saudită. Retragerea a avut consecințe directe asupra insulei Socotra, un teritoriu aflat departe de zonele de conflict, unde aproximativ 600 de turiști ajunseseră cu avionul, dar nu au mai avut posibilitatea de a părăsi insula.

Traficul aerian pe aeroportul principal a fost suspendat, pe fondul tensiunilor tot mai accentuate dintre Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, două state care susțin în prezent tabere opuse în războiul civil din Yemen. Pentru mulți dintre turiști, lipsa informațiilor clare și incertitudinea privind întoarcerea acasă au devenit principala sursă de îngrijorare.

Unii dintre cei rămași pe insulă se confruntă și cu probleme financiare, întrucât Socotra funcționează aproape exclusiv pe bază de numerar. Lipsa bancomatelor și a terminalelor de plată face ca rezervele de bani să se epuizeze rapid, iar perspectivele devin tot mai dificile pentru cei care nu pot primi transferuri din exterior.

Cu toate acestea, nu toți turiștii privesc situația cu teamă. Românca Bianca Cus a declarat că încearcă să profite de timpul petrecut pe insulă, bucurându-se de peisaje și de liniștea locului, în așteptarea reluării zborurilor.

Insula Socotra, aflată la peste 300 de kilometri sud de coasta Yemenului și mai aproape de Somalia decât de continentul yemenit, a fost mult timp considerată un refugiu sigur, ferit de violențele războiului civil. Renumită pentru plajele sale sălbatice și biodiversitatea unică, inclusiv faimosul copac „sângele dragonului”, Socotra a devenit în ultimii ani o destinație turistică exclusivistă pentru călătorii în căutare de experiențe neobișnuite.

Liniștea insulei a fost însă tulburată de evoluțiile politice. Începând cu 2018, Emiratele Arabe Unite au exercitat un control semnificativ asupra Socotrei, considerând-o un punct strategic în apropierea strâmtorii Bab al-Mandab, una dintre cele mai importante rute maritime comerciale din lume. Influența asupra insulei a fost realizată prin sprijinirea Consiliului de Tranziție al Sudului, o formațiune separatistă aflată acum în conflict direct cu forțele guvernamentale yemenite susținute de Arabia Saudită.

Deși Consiliul de Tranziție controlează în continuare insula, surse locale au indicat că aeroportul nu se mai află sub controlul Emiratelor, ceea ce a dus la închiderea acestuia. Companiile aeriene yemenite au anunțat organizarea unui zbor spre Jeddah, semn că balanța de putere asupra infrastructurii aeroportuare s-a schimbat.

Experții în securitate regională subliniază importanța strategică a insulei, arătând că accesul aerian și controlul conectivității oferă influență nu doar militară, ci și economică și politică.

În ultimii ani, investițiile Emiratelor au adus Socotrei electricitate, apă potabilă, gaze pentru uz casnic și modernizarea aeroportului. Aceste dezvoltări au contribuit la transformarea insulei într-o destinație turistică de nișă, promovată în special prin Abu Dhabi.

Pentru turiștii rămași pe insulă, paradisul exotic s-a transformat într-o așteptare tensionată, în umbra unuia dintre cele mai complexe conflicte din lume.