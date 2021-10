„Cu partidul AUR și în special prin George Simion, un om de o foarte mare onoare, am avut discuții intotdeauna cu el foarte bune și foarte oneste. Ei și-au exprimat dorința să sustina proiectul de tara pe care eu l-am propus acum 8 ani și să mă propună ca prim-ministru, din partea lor și din punctul de vedere al situaiei existente. Evident că am spus da, pentru că nu aveam de ce să spun nu (la propunerea AUR pentru premier - n.red.)”, a anunțat Călin Georgescu, vineri seară, la „Culisele statului paralel”.

Legat de anunțul recent al lui George Simion de propunerea premierului AUR, și că ar fi introdus o anumită nuanță și nu ar mai fi rămas tot el, Călin Georgescu a menționat, vineri seară, la Culisele statului paralel, că „din contră. Dl Simion a punctat foarte bine, pentru că este exact momentul de unitate de care vorbim astăzi.

Pe mine ma intereseaza, personal, sa-mi slujesc țara. Evident, nu în orice condiții. Cert este că... cel mai important moment pe care-l trăim ca națiune este acum și, așa cum spunea unul din marii patrioți români și mare politician Nicolae Bălcescu: Națiunea este mai importanta decât liberatatea, pentru că libertatea o mai poți recupera, națiunea niciodată, dacă greșești”.

Călin Georgescu a confirmat că rămâne propunerea de premier AUR și a explicat de ce nu a participat în campania electorală a partidului.

„Bineințeles, am spus, si subliniez, categoric (este propunerea de premier AUR - n.red.). Nu am de ce să fiu in campania electorală, pentru că eu nu sunt membru de partid. A fost o propunere, așa cum au făcut-o și cu alții cei din AUR, foarte onești, cu oameni pregătiți. M-am numărat printre aceștia și nu am zis nu. Am spus da. Mai ales că dialogul cu ei a fost extrem de onest întotdeauna”, a concluzionat Călin Georgescu, vineri seară, la „Culisele statului paralel”, cu Anca Alexandrescu.