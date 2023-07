Am fost surprinsă, în acest weekend, să primesc săgeți veninoase, culmea, din partea unor oameni pe care i-am ajutat, cu inima deschisa, atunci când erau disperați. Am văzut atacurile din presa la adresa tatălui meu, atacuri venite chiar din partea celui care a dat buzna neinvitat la mine acasă, care stătea ca un cățel la poarta sa își facă tata timp sa îl primească, fie doar și 5 minute. Atât voia și, din timpul nostru, tata a fost om și l-a lăsat pe acest Dan Andronic sa intre in casa.