"Infectiile sunt o realitate a spitatelor si mai ales a sectiilor ATI din toata lumea. Din pacate, mai ales la pacientii cu forma severa, infectiile apar in contextul evolutiei nefavorabile a bolii, pentru ca sunt favorizate de imunitatea scazuta. Fiecare caz trebuie insa analizat in parte.

Este adevarat ca avem nevoie de investitii intense si sustinute in sistemul de sanatate, plecan de la diagnostica pentru ca atata timp cat nu avem laboratoare performante care sa ne puna diagnosticul extrem de rapid, iar masurile sa fie luate in cel mai scurt timp, lucrurile vor continua sa ne afecteze si sa afecteze, practic, pacientii care au nevoie de asistenta medicala", a declarat Beatrice Mahler la Realitatea PLUS.

Declaratiile medicului vin pe fondul unui nou caz de infectare cu infecții nosocomiale semnalat de presa zilele acestea. Vorbim despre un deputat PSD care a murit la vârsta de 49 de ani, din cauza Covid-19, în urmă cu 2 ani. Familia sa face acuzații extrem de grave.

Astfel, potrivit Realitatea Plus, soția și cei 2 copii ai fostului parlamentar au deschis un proces Judecătoria Sectorului 1 București, și solicită despăgubiri de 1.000.000 de euro daune și 40.000 de euro reprezentând cheltuielile cu transferul pacientului în Germania, unde Sebastian Radu a ajuns în septicemie.

Motivul invocat este că infecția generalizată n-a fost cauzată de infectarea cu temutul virus, ci de infecțiile nosocomiale contractate în spitalul românesc și ascunse familiei și medicilor străini.