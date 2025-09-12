Președintele SUA spune că „cineva foarte apropiat l-a denunțat” și se așteaptă ca oficialii să ofere o informare oficială mai târziu în cursul zilei de astăzi.

Trump a spus că un preot care colaborează cu forţele de aplicare a legii l-ar fi recunoscut pe trăgător. Apoi, tatăl trăgătorului şi-a convins copilul să meargă la poliţie.

„Ei (poliţia) au pe cineva care cred că a făcut-o”, a spus Trump, precizând că face această afirmaţie cu „un grad ridicat de certitudine”..

Comentariile lui Trump au venit după ce o nouă înregistrare video care îl arată pe suspect fugind de la locul faptei a fost publicată de FBI și oficiali din Utah.

Poliția a publicat, de asemenea, imagini cu o „persoană de interes” purtând un tricou negru cu steagul SUA și pantofi Converse.