„Nu am fost medicul curant al domului profesor, dar ceea ce pot spune e că, din tot ceea ce știu, el a primit tot tratamentul de care a fost nevoie și care este prevăzut. S-a făcut tot absolut posibil, atât înainte de a ajunge la ATI, cât și acolo. Din nefericire, în cazul său este vorba despre un alt paradox al acestei boli. E vorba de acea furtună de citokine, a distrucției anatomice a țesutului pulmonar. Am pierdut din cauza acestui virus vieți la vârste fragede. Am pierdut tânăr de 27 de ani, care nu avea absolut nicio boală. Am pierdut adult tânăr de 47 de ani fără comorbidități, în timp ce pe tatăl său în vârstă de 71 de ani l-am salvat”, a declarat Carmen Dorobăț, medic primar infecționist și fost manager al Spitalului de Boli Infecțioase, potrivit Ziarul de Iași.

Vestea morții profesorului universitar a fost ca un șoc atât pentru colegi, cât și pentru studenții săi, care nu înțeleg de cum s-a putut întâmpla totul atât de repede.