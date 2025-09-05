Într-un videoclip postat pe rețelele sociale, Marius Lulea a vorbit despre situația halucinantă în care se află sistemul de învățământ românesc și cum s-a ajuns ca la început de an școlar, profesorii să boicoteze și să fie ignorați de politicieni.
@luleamariusdorin În centrul oricărei națiuni stau copiii ei. Ei sunt viitorul României, iar modul în care îi pregătim astăzi va decide dacă țara noastră mai are mâine o șansă. Din păcate, copiii noștri învață în clase supraaglomerate, în mai multe schimburi, fără programe de tip „after-school”, fără o masă caldă la școală. Totul a rămas la stadiul de promisiune, pentru că politicienii au preferat să cheltuiască miliarde pe sinecuri și privilegii. Profesorii, cei care ar trebui să aibă grijă de aceste generații, sunt împovărați de birocrație și umiliți prin campanii de discreditare. În loc să fie sprijiniți, sunt prezentați ca vinovați pentru un sistem educațional lăsat intenționat în colaps. Revendicările lor sunt corecte: educația trebuia să primească 6% din PIB, dar acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. Nici eu nu sunt mulțumit că educația a fost împinsă în acea zonă în care, fără meditații, unui copil îi este greu să reușească. Totuși, să nu uităm că dascălii sunt arhitecții unei națiuni: de felul în care ei clădesc caracterele și cunoștințele depinde viitorul nostru. Mai mult, România pierde dramatic teren prin declinul demografic. Dacă acum 35 de ani se nășteau aproape 400.000 de copii anual, astăzi abia mai trecem de 150.000. Școli din sate și orașe mici se închid, clasele rămân goale, iar viitorul ni se goleşte sub ochi. Politicienii mimează surprinderea, dar adevărul este că ne-au lăsat fără copii și fără viitor. Ei sunt asasinii națiunii române, pentru că prin deciziile lor au ucis speranța. Întreaga societate este ținută dezbinată prin manipulare și competiții artificiale, în loc să ne aducem aminte că suntem aceeași națiune. Profesorii, medicii, antreprenorii, polițiștii, soldații, muncitorii, cu toții suferim de pe urma aceleiași clase politice corupte. Dacă vrem ca România să mai aibă viitor, trebuie să începem prin a investi în copii. #mariuslulea ♬ sunet original - Lulea Marius Dorin