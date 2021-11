Ludovic Orban a precizat cum pot crește pensiile și alocațiile cu propunerile populiste ale PSD, dar și de ce nu dispar pensiile special.

„Pensiile nu pot creste in mod real decât in două conditii: când cresti numarul de angajati și cresterea economică, cu creșterea investitiilor. Daca le maresti mai mult decât iti permiti, dai bani de la bugetul de stat. Care bani nu se pot duce in investitii.

Am fost categoric impotriva PSD, pentru ca electoratul construit in peste 30 de ani, o mare parte, nu crede in reforme, investitii.

Cota de impozitare, averile, reducerea birocrației, a numărului de județe, localități, nu mai putem tine administratia daca nu au oamen icu capacitate administrativă. Ce a făcut PSD în 2020 - propuneri populiste. Doi ani de zile au interzis listarea la Bursa a oricărei companii de stat. Existau interese ascunse. Trăim intr-o economie capitalistă, Bursa arata nivelu lde dezvoltare, cele mai mutle finantari, comapniile le iau de la Bursa”, a afirmat acesta.

Despre majorarea alocațiilor, Orban a spus că s-a făcut in 2019, susținută de R. Sighiartău, în 2019. „Alocatiile nu fuseseră crescute din 2015, când tot PNL, in Opozitie, printr-un amendament la lege, a crescut alocatiile. Ce a facut PSD. Dupa dublarea alocatiilor, au venit si au dublat inca o data in 2019. Nu poti face astfel de lucruri”, a punctat Orban.

Întrebat de ce nu s-au desființat pensiile speciale, Ludovic Orban a declarat că „la Camera Deputaților am desființat pensiile, toți parlamentarii au votat pentru. Pensiile speciale.... De fiecare data, legea prin care s-au supraimpozitat a fost atacata la CCR si considerata neconsttutionala.

Facand alianta cu PSD pierdem speranta sa scoatem din ghearele PSD, CCR, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, condus de Florin Iordache”.

„Nu se putea face mărirea de 40% și asta a fost o iluzie care a fost făcută pensionarilor. Asta ar fi determinat un deficit al fondului de pesii care nu ar putea fi finanțat de la bugetul de stat, cu atât mai putin in an de criza. Știind că părinții și bunicii noștri au așteptat o creștere de pensii, am asigurat o crestere de pensii, dar amfacut-o, astfel incat sa fie sustenabila. Cresterea punctului de pensie trebuie sa se faca in conformitate cu evolutia economica. Degeaba maresti pensiile, daca nu ai din ce bani sa le platesti. Ce s-ar intampla daca am ajunge in situatia in care nu s-ar mai putea plati pensiile?

Cheltuielile constante, cum sunt cheltuielile cu pensii, cum sunt cheltuielile cu salarii, pe care trebuie sa le efectuezi constant. Din cauza asta, atunci cand iei o decizie de crestere a pensiilor, trebuie sa te asiguri ca ai resursele necesare ca sa poti sa platesti pensiile. Eu sunt pentru o crestere a pensiilor cum era formula, care era o formula corecta, in conformitate cu sa acoperi integral inflatia, astfel incat sa nu piarda din puterea de cumparare, sa creasca puterea de cumparare in functie de cresterea economica, de cresterea salariului mediu”, a explicat Ludovic Orban.

Orban: PSD a crescut din burtă pensiile. Problema cea mai mare este că PSD întotdeauna promite mai mult

„PSD a venit si a crescut din burta pensiile, a amanat cresterea pensiilor. Trebuie facut un lucru care e fundamental, pe care PSD a putut sa il faca fara discutie. Trebuie facuta dreptate pentru pensionari, din cauza schimbarii legii pensiilor de-a lungul timpului si din cauza unui indice de crestere care este utilizat, s-a ajuns la discrepanta, la conditii de contributivitate relativ similare.

Cand am venit, era o intarziere in ceea ce priveste solutionarea dosarelor de pensii, erau zeci de mii de dosare de pensii pe care am incercat sa le aducem la zi. Incercam digitizarea sistemului de pensii, astfel incat sa nu trebuiasca sa te mai duci dupa adeverinte.

Digitizarea iti aduce un lucru mult mai rapid de a solutiona cereri, de a da decizii de pensionare, inclusiv de a face aceasta recalculare a pensiilor, care inseamna de fapt sa asiguri pensii similare la conditii de contributiviatate similare. Sunt lucruri care trebuie facute si care vor fi facute.

Problema cea mai mare este ca PSD intotdeauna promite mai mult. Oamenii nu trebuie sa creada acele promisiuni mincinoase, ei trebuie sa creada acele promisiuni realiste”, a mai declarat Orban.