„Nu există niciun motiv, nicio pierdere de legitimitate ca premierul să își depună mandatul în cazul în care un proiect de lege este declarat neconstituțional. Premierul a dat o declarație veche, din august, iar de atunci au trecut multe luni. Poate fi privit și ca o formă de a arăta CCR că trebuie să abordeze cu maximă seriozitate acest subiect. Nu există nicăieri în Constituție un temei pentru ca această lege să fie declarată neconstituțională. Nici măcar lipsa avizului CSM. Mi se pare ridicol — dai aviz în zece zile?”, a afirmat Orban la un post TV.

Orban, revoltat de atitudinea noilor judecători numiți la CCR

Acesta a precizat că nu a apucat să discute cu Nicușor Dan după anunțul CCR, dar că el personal este revoltat.

„Judecata trebuie să țină cont de Constituție, de opinia publică și de situația politică tensionată, de faptul că România merge pe sârmă. Personal, vă spun că sunt revoltat. Am sperat că, odată cu noile numiri la CCR, va fi o schimbare, dar văd că sunt majoritari cei care nu vor să țină cont de bun-simț și care se agață de niște privilegii. Dacă legea e declarată neconstituțională, în funcție de motivarea CCR se poate lua o decizie. Dacă e respinsă pe formă, se poate reveni cu o formă modificată, astfel încât să poată fi judecată pe fond”, a declarat Orban.