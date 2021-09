Realitatea PLUS

„Am trăit in filmul ăsta. Am fost ministru într-un guvern care după ce a fost dat afară PDL de la guvernare, după ce Băsescu a scos PDL mai bine-zis, a trebuit să guvernăm cu un guvern minoritar - Tăriceanu 2. Absorbtia fondurilor sunt conditionate de reforme in PNRR. Cum poti adopta legile pentru reformele respective dacă esti minoritar și depinzi de PSD?!”, a declarat Ludovic Orban, la „Legile puterii”.

„Dacă se face guvern PNL-PSD, normal că are majoritate. Nu cred ca PNL poate accepta sa facă guvern cu PSD. Nu pot să accept. Aduceti-va aminte ce am zis când s-a format USL. Nu poți amesteca uleiul cu apă, nu poți, cu mixerul... Sunt două formațiuni politice antinomice, opuse”, a mai precizat președintele PNL.