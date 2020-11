Ludovic Orban le-a cerut scuze românilor pentru măsurile de combatere a pandemiei: ”Obiectivul este să oprim creșterea numărului de cazuri”

„În primul rând aș vrea să explic aceste măsuri. Obligația noastră, ca Guvern, este să protejăm viața oamenilor. Ne-am confruntat cu o creștere îngrijorătoare care ne-a deteminat să luăm aceste măsuri. Sunt rezultatul unor analize din zonele în care au existat cele mai mari creșteri. Sunt decizii care cu siguranță vor afecta anumite categorii ale românilor. Le cer scuze, dar a nu lua nicio măsură ar fi un act de iresponsabilitate.

Sigur că aceste decizii sunt urmate de o acțiune constantă pentru a permite producătorilor români unde să-și desfășoare marfa. Am vorbit cu peste 100 de primari și am solicitat prefecților să amenajeze totul bine. Orice om care a urmărit și am văzut și de la specialiști că în aceste spații închise gradul de conformare era foarte mic. Atât producătorii, cât și clienții sunt persoane mai în vârstă și sunt expuși. Este o măsură temporară și evident urmărește să apere sănătatea oamenilor.

Diferența între piață și supermarket e mare: la supermarket sunt sisteme de ventilație, sunt sisteme prin care se respectă măsurile... Diferența este dată de transmiterea virusului. Cine vrea să cumpere în continuare de la piață poate cumpăra în continuare de la piață.

Obiectivul nostru este să oprim creșterea numărului de cazuri. În acest sens, am și dispus aceste măsuri. Sigur, o dată ce oprim creșterea numărului de cazuri, există posibilitatea să intrăm pe un trend descendent în ceea ce privește numărul de infectări. Uitați-vă ce se întâmplă în toate țările europene! Vă aduc aminte că România a avut un set de măsuri anterior care a funcționat pe baza acestui sistem de indici, care a permis stăvilirea creșterii numărului de cazuri. România este pe locul 17 la nivel european ca număr de cazuri în ultimele 14 zile. Pe noi ne interesează să oprim creșterea numărului de cazuri”, a declarat Ludovic Orban.

Referitor la alegerile parlamentare, Orban a declarat: ”Pregătim programul de guvernare pe care îl vom lansa duminică. Este practic angajamentul nostru față de români, să dezvoltăm toate resursele pe care le avem la dispoziție, românii: pentru a asigura o creștere economică, pentu a putea susține programul economic pe care l-am lansat deja: transformarea României într-o țară dezvoltată cu un venit cât mai aproape de cel european”.