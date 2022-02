"Președintele este absent la aproape orice se întâmplă în România, nici măcar nu mai merită să vorbim despre el, îi acordăm atenție în mod gratuit.

El ar trebui să vină cu soluții pe care să le impună guvernului, el are autoritatea să facă acest lucru, dar cred că nici nu-l interesează. Klaus Iohannis e ca și absent din spațiul public, e ca și cum România n-ar avea președinte," a declarat fostul lider PNL și premier Ludovic Orban, într-o ediție specială a emisiunii "Controversat".

Orban l-a mai acuzat pe Klaus Iohannis pentru că prin modul în care s-a implicat în viața politică a reușit să creeze dezechilibre greu de remediat.

"Din păcate, daca te uiți în sondajele de opinie, Iohannis a reușit o contraperformanță demnă de Cartea Recordurilor, a dat puterea PSD și pare că cel mai puternic partid în opoziție este AUR. Cred că orice om cu scaun la cap și care dorește binele țării trebuie să se opună acestei situații politice.

România are nevoie de o dreaptă politică, de partide care să reprezinte clasa de mijloc, pe oamenii și mediul de afaceri, pe oamenii cu inițiativă în afaceri (...) pentru că dacă România va fi dominată de PSD și AUR, nu știu unde vom ajunge, poate că mulți români vor dori să părăsească țara," a afirmat Ludovic Orban, in direct la Realitatea Plus.

Liderul noii formațiuni de centru-dreapta a criticat actuala coaliție și pentru disputa legată de PNRR, care de fapt ar ascunde o luptă politicianistă sterilă

Dacă vrei să renegociezi, renegociezi, nu dai declarații pe tema renegocierii. Probabilitatea să putem modifica ceva în PNRR este foarte mică, dar dacă există chiar și 10% șanse să îmbunătățim acest PNRR, trebuie să negociem, nu să dăm declarații politice interne, cu caracter electoral. PSD își face campanie electorală cu majorarea pensiilor, iar PNL nici nu știe ce vrea," a afirmat Ludovic Orban.