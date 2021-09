Realitatea PLUS

„Ne-am dus la sedința de coaliție. Întotdeauna am căutat punți (de negociere - n.red.).

Poc!, înainte de ședință, declaratia coelgului meu ca va informa cancelariile occidentale că USR-PLUS depune motiune când nu se depusese nicio moțiune.

Când mergi ca să găsesti o solutie, tu sa dai declaratii despre partenerii tăi că îi pârăști?! Inclusiv decizia lui...”, a declarat Ludovic Orban, referindu-se la anunțul de vineri a premierului Florin Cîțu când a declarat că se va adresa forurilor comunitare și din SUA pentru a denunța alianța toxică USR-PLUS-AUR.

Președintele PNL a reiterat că PNL-USR-PLUS-UDMR este singura coaliție care poate asigura majoritatea parlamentară și reforme pentru România. Orban a relatat că și președintele Iohannis a insistat asupra acestei coaliții.

„Mă voi bate cu toată forța sa nu treaca motiunea. Sunt un om realist, daca nu se indeplineste conditia unica , sa nu fie cu Florin Cîțu... (...) USR PLUS are o singură condiție, asta e motivul pentru care a depus moțiune de cenzură. Daca e aceea, se poate reface coaliția”, a mai declarat Ludovic Orban, luni seară, la „Legile puterii”.

„Președintele Iohannis va trebuie sa desemneze un premier in cazul in care trece motiunea sau la finalul celor 45 de zile. Daca va cadea sau nu.. poate crea majoritatea parlamentara. Se va forma prin negocieri. Dacă această coalitie desmeneaza un premier desemnat se face o majoritate și sunt convins ca va fi ales un premier. Klaus Iohannis a fost clar in discuțiile pe care le-am avut ca asta e singura coaliție”, a explicat Ludovic Orban.