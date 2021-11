„Ne-am luptat cu PSD, care obtinusera 46% si am castigat aproape toate alegerile. De când a apărut in scenă echipa câștigătoare, sustinuta de președinte, PNL a luat-o pe un trend descendent, nu stiu daca PNL mai are 20%, PSD are 35%.

Lucrul cel ma igrav este că Iohannis si conducerea nelegitima a PNl trădează electoratul care i-a ales in 6 decembrie. M-am luptat cu toate puterile mele ca sa nu ajungem aici.

Am fost constant pe partea dreapta, am susținut valorile de dreapta si m-am luptat cu toate avataruruile partidului comunist.

Poate implicarea lui Iohannis, care stia ca eu nu voi accepta niciodata o intelegere cu PSD.

Dl Iohannis își dorește să devină prim ministru, pentru că pe plan european nu mai are nicio șansă”, a declarat, miercuri seară, Ludovic Orban, la Culisele statului paralel.