„Hristos a înviat! Aici, în inima României, avem o echipă liberală de mare valoare! Ne-au demonstrat și astăzi cu echilibru, seriozitate, profesionalism! Știm cu toții care e contextul politic local, unul complicat, care v-a îndemnat să acționați cu gândul la binele comunității! Vreau să profit de această ocazie și să spun lucrurilor pe nume! Mă refer la câțiva lideri locali ai PSD. Ei, din păcate, doar pozează în mari patrioți locali, pentru că nu au livrat nimic de substanță. Au preferat să facă jocuri strict politice și să ignore nevoile acestei comunități. Divizarea reprezinta cel mai mare pericol pentru comunitati și risca sa condamne inca 4 ani de subdezvoltare. Marile proiecte se pot face doar in administrație liberală. Ce ne-au convins – doar cârpeli. Cifrele nu mint niciodată! Echipa liberala de la Mureș împreună cu Ciprian, dl prof Horațiu Suciu, voi toți, echipele de consilieri. Sunt convins că vă veți bate pentru victorie”, a spus Lucian Bode.

„Să vă dau câteva cifre perspectivele rezultatului din 9 iunie. Premizele sunt foarte bune, vorbim de un număr de candidați din UAT din PNL cum nu a mai fost în istoria României. Avem candidați în peste 96% în localitățile din România, spre deosebire de PSD, peste 85%, AUR, 75%, Dreapta Unita 45%. Cum îți poti imagina ca om politic să câștigi când nu ai candidat? Aceasta e abordarea lor fata de cea corecta a PNL. Candidăm cu 285 de primari în cele 3000 de UAT, cu primari în funcție, cu 100 mai multi decât PSD. Toate aceste lucruri dublate de o bună organizare și de disciplină, subliniez disciplină, sunt absolut convins ca pot duce PNL pe 9 iunie la victorie. Drrumul drept croit pe principii. Oamenii apreciază verticalitatea și onestitatea. Candidații nostri au cele mai mari sanse la victorie, fiind bine pozitionati, preferati. Pentru unii nu au contat aceste atuuri, că au altă comandă. Când vii și pui pe masa un proiect cu cele mai mari șanse de reușită, cu oameni, e nu doar de neințeles, de-a dreptul revoltător aceasta eschivă a celor de la PSD. Mă uit in sală si vad oameni hotarati si increzatori in sansa noastră! Aveti cu ce si aveti cu cine, pentru că oferta PNL Târgu Mureș e una foarte bună. Ma bucur să constat că veniți in fața târgmureșenilor cu o echipa de oameni activi cu o vasta experientay profesională. S-a vorbit aici atât de frumos despre prof. Horațiu Suciu. Aș incepe cu lista de consilieri, deschisă de trei doamne, cred că e o premieră la nivel national. Va felicit, te felicit, Ciprian!”, a mai afirmat liderul PNL.

„Pe multi vă cunosc îndeaproape, am avut ocazia să lucrăm, colaborăm împreună! Știu ca sunteti oameni seriosi, determinati cand vine vorba sa va asumati. Cred în Mara Togănel ca președinte de CJ. Am lucrat in Ministerul Afacerilor Interne dovedind seriozitate, putere de a lua cele mai bune decizii și mai ales in situații de criză! A sprijinit proiectele locale. Sunt convins că de la CJ va putea face mult mai mult pentru mureșeni. Incompetența actualei administrații de la Târgu Mureș se vede din avion cand trecem Carpații! Si ma bucur ca va fi înlocuită. Îi multumesc dl dr. Horațiu Suciu că a acceptat această candidatură si suntem onorați. Sunt conștient de contextual dificil si apreciez foarte mult efortul de a candida in echipa liberală. Târgu Mureș se chinuie sub o administrație aflata în moarte clinică și ar trebui dus la doctor. Diagnosticul îl știu, solutia nu mai ramane decât rezultatul votului din 9 iunie! Târgu Mures are nevoie de o inima mare si calda care bate pentru oameni. Sunteti omul care nu a sarit nicio treapta in viata. În toate funcțiile a fost ales, nu a fost numit. Pe 9 iunie urmează încă o alegere. O vor face cu inima deschisa si plina de speranta pentru viitorul copiilor lor. Sunteti un om al locului, ati avut sansa de a va dezvolta in orasul in care v-ați nascut! Dați inapoi comunității din binele pe care l-ati primit! Este nevoie de dvs pentru a salva orașul de la incompetență. Performanța managerială cu care venim in fața targmureșenilor va propulsa in randul adminsitrațiilor de top ale României. La Mureș lipseste suflul dat de o adminsitrație liberală.

Prea mult timp jocurile politice și mizele mici au oprit dezvoltarea. Doar liberalii pot uni comunitatea in jurul unor proiecte mari. Avem cele mai multe exemple de administrații liberale performante. Brasov, Alba, Sibiu, Cluj, Salaj sunt astfel de exemple. S-a produs schimbarea. Sunteți cei mai in măsură ca prin munca si determinare orice obiectiv poate fi atins. Noi liberalii venim cu un alt mod de a face administrație. Un proiect concret coerent. Suntem singur ii care avem curajul de a vorbi despre teme majore pt comunitatea din Tg Mureș. Asa cum in 2020 am pus pe harta României Autostrada Transilvania, care a prins contur și se circulă de la Tg Mureș la Nădășelu, de care vă rog să vorbiți. De toate rutile ocolitaore pe care le-am adus in fazele finale, s-au reluat blocajele, deblocat. Au un numitor comun: guvernarea liberală. Vorbiți despre aceste lucruri. Pentru acest stadiu al dezvoltării infrastructurii pentru că a avut o guvernare liberala, care a trecut de la un mod de dezvoltare bazat pe consum. Pentru ca noi facem, nu promitem. Mureșul a fost și va rămâne cu o bogată tradiție liberal pentru că oameni de aici cred in principiile noastre. Vom da președintele țării în persoana președintelui PNL, Nicolae Ciucă. Multe ar fi motivele pe care le-aș putea enunța: pentru stabilitatea țării, siguranța si cursul euroatlantic al acestei țări este Nicolae Ciucă. Să aveti incredere in PNL și în comunități. Doar printr-un parteneriat cu aceștia vom consolida proiectul liberal. Și așa va fi! Succes. Ciprian, succes Mara!”, a mai afirmat liderul PNL.