„Am spus de fiecare dată că rolul nostru nu este de a sancționa cetățenii, ci de a limita răspândirea acestui virus. Iar purtarea măștii este în aceste zile, când varianta Omicron care dublează cazurile, este mai important să purăm corespunzător masca. Este cea mai eficientă formă de a ne proteja, evident după vaccin”, a declarat Lucian Bode, miercuri, la finalul ședinței de Guvern.

Întrebat despre mesajul sindicaliștilor de la Europol de a nu da amenzi pentru purtarea măștilor din material textil sau plastic, Lucian Bode a răspuns că le mulțumește, pentru că apelul lor a generat aplicarea mai multor amenzi.

„Ce s-a întâmplat înainte și după apel, le-am pus și lor la dispoziție datele. În decembrie le-a mmulțumit, pentru că 99,99% dintre polițiști au decis să-și respecte jurământul și uniforma. În perioada 25-28 noiembrie 2021 aau fost total sancțiuni 34.051. După apelul ca să nu dea sanctiuni, totalul sancțiunilor aplicate în intervalul in 2-5 decembrie 2021, la o săptămână distanță - 40.051, deci a crescut cu 6.000”, a mai spus ministrul de Interne.

Sindicaliștii de la Europol au criticat verificarea măștilor impusă de MAI și au transmis că vor refuza să dea amenzi în aceste cazuri. Liderul Europol declara, la Realitatea PLUS, înainte de intrarea în vigoare a deciziei, că „reacționăm la nepăsarea Guvernului de a respecta legea salarizării”. De asemenea, după intrarea în vigoare a Ordinului MAI, sindicatul Europol recomanda polițiștilor din stradă să refuze să aplice prevederile.

„Am văzut apelul unui sindicat din multele sindicate din Poliția Română. Eu am avut foarte multe discutii cu structurile din MAI. Toate le sunt cunoscute. Am vazut si acea situatie nefericita de la Constanța unde un polițist spune ca nu va aplica nicio sancțiune de nepurtare a măștii pentru că nu are pregătire de specialitate. Noi, MAI și MS, am spus foarte clar la art. 1 că sunt considerate neconforme măștile din material textil sau plastic.

Un astfel de mesaj public produce o ingrijorare, când transmite prin anumite voci sindicale ca nu vor aplica această lege. Nu este prima dată. Au mai făcut și la sfârșitul lunii noiembrie, erau proteste și sindicatul transmitea către membrii săi: Nu aplicați sancțiuni pentru mască, recomandarea noastră este să dați cel mult un avertisment”, a declarat Bode.

AMENZILE date de polițiști în ianuarie 2022 pentru măști

Ministrul de Interne a prezentat și un grafic, la finalul ședinței de guvern, cu al sancțiunilor aplicate în zilele ce au trecut din prima lună a anului 2022, înainte și după intrarea în vigoare a Ordinului.

„Pe 4,5,6,7 ianuarie, până când au intrat în vigoare Ordinul 30 și reglementările legate de masca textilă, in medie 700-800 de sancțiuni pe zi, legate de purtarea necorespunzătoare sau mască neconformă. Din data de 8 pana astăzi constatăm că media este undeva la 1.300-1.400 de sancțiuni aplicate zilnic.

Încă un argument să le multumesc polițiștilor care-și respectă jurământul și uniforma de polițist”, a subliniat Lucian Bode.