„Am venit în Sălajul meu drag unde m-am format ca om politic, unde am urcat împreună cu dvs treapta cu treapta, nearzand nicio etapa, de la consilier local, județean, 16 ani in Parlament și ministru în 4 guverne liberale. Va mulțumesc și mă închin in fata dvs.

Trecutul ne obligă la prezent demn și viitor ambițios, cu gândul la comunitate. Viitorul Sălajului nu poate fi decât liberal într-un județ unde lupta pentru drepturi a fost o constantă, PNL are obligația să continue. Sălajul e un județ unde se vede transformarea în bine după ce a preluat PNL. Cluj, Bihor. Regiunea are patru administrații de succes, exemplu de bune practici în administratie. Vă spun că se poate, am dovedit că suntem capabili și putem construi proiect de guvernare locală.

PNL va da președintele României în persoana lui Nicolae Ciucă. Intrăm în campanie cu multă speranță, șansele sunt de partea noastră. Aici în Salaj am dovedit ce înseamnă forța liberalismului. Pentru asta nu am mers nici cu trotineta, nici nu am țipat isteric, am făcut țară ca afara. Măsura e o calitate tot mai rara in politica. Sa avem curajul sa nu ne abatem de la reperele din întreaga viață. Am dovedit că suntem o echipa și avem viziune, fara sa ne plângem de greaua moștenire, sa vindem gogoși și speranțe deșarte. Am dovedit că putem face lucrurile în alt mod, că suntem o echipă. Sălajul liberal e drumul nostru spre victorie”, a declarat Lucian Bode.