Forţele de ordine americane au purtat câteva ore negocieri tensionate cu un bărbat care a luat ostatici mai multe persoane într-o sinagogă din orăşelul Colleyville, o suburbie din Dallas-Fort Worth în statul Texas, informează AFP şi Reuters.

În primele momente de la luarea de ostatici, toţi locuitorii din apropiere au fost evacuaţi.

Multiple law enforcement agencies responded Saturday to a Texas synagogue in what the White House called a "developing hostage situation." pic.twitter.com/iWLYH6JtyL