Printre numerele extrase joi se află combinații surprinzătoare care au stârnit emoții intense în rândul participanților. Fondurile alocate pentru câștiguri includ sume fabuloase, promițând răsplăți pe măsura așteptărilor.

Rezultatele de joi, 11 septembrie

Loto 6/49: 36, 13, 23, 30, 40, 4

Noroc: 2 7 7 5 8 1 4

Joker: 36, 8, 22, 5, 14 + 20

Noroc Plus: 8 7 2 1 5 2

Loto 5/40: 40, 24, 6, 17, 22, 10

Super Noroc: 1 3 5 5 8 2

La Loto 6/49, la categoria I, Loteria Română a pus la bătaie un report în valoare de peste 28,63 milioane de lei (peste 5,63 milioane de euro).

La Noroc a fost pus în joc un report cumulat în valoare de peste 2,79 milioane de lei (peste 550.600 de euro).

La Joker, la categoria I, reportul înregistrat este în valoare de peste 31,07 milioane de lei (peste 6,11 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 460.700 de lei (peste 90.700 de euro).

La Noroc Plus jucătorii pot câștiga la categoria I un report în valoare de peste 166.300 de lei (peste 32.700 de euro).

