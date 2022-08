„Aproape 1 milion de euro au cheltuit parlamentarii din banii romanilor pe deplasari externe in ultimele 10 luni. Pentru ca au muncit mult in primele trei luni ale anului, au rupt avioanele in urmatoarele trei. De departe cea mai costisitoare vizita a fost cea in SUA a lui Florin Catu insotit de o delegatie generoasa. Peste 40.000 de euro s-au cheltuit. Si sa stiti ca i-ati platit si cafeaua si fursecurile de la interviul cu un jurnalist american. 121,5 dolari. Și delegatia condusă de Ana Cătăuță de la PSD, o apropiata a lui Mircea Geoana, tot in SUA a cheltuit peste 30.000 de euro. Desi sunt obligati sa depuna un raport cu ce “realizari” au pe unde merg, unii dintre ei nu se obosesc decât cu deconturile. Oricum nu-i controlează nimeni”, a afirmat Anca Alexandrescu.

Sociologul Vladimir Ionaș a subliniat că „ar fi bine sa ni se transmita ce s-a obtinut. Pentru ca vizite si sa-si faca poze cu lideri din SUA mai bine nu faci. (...) Pentru vize sa merga tot Parlamentul. Dar nu au spus nimic de Visa Waiver”.

„A spus Klaus Iohannis să nu ne facem iluzii”, a completat Anca Alexandrescu.

„Haideti sa venim in fata cetățenilor sa le spunem de ce creste rata de refuzuri (vize in SUA - n.r.), asteptam de la MAE, de la dl Citu. Mi se pare penibil sa decontezi si cafeaua pe care ai baut-o”, a mai spus Vladimir Ionaș.

„Nu am nicio speranță că învață ceva. Dl Citu care e deja la lada de gunoi a istoriei... Ca un ritual la Înalta Poartă, dacă-ți pune sultanul mâna pe cap”, a explicat Liviu Mihaiu.

„Te duci să arăți că ești alesul, că ești în grații. Nu numai pe el (Cîțu, n.r.). Si Năstase a fost, și Ponta, toși credeau asta...”, a subliniat Anca Alexandrescu.

„Nu poți să-l compari pe acest tiriplici cu ei. De Năstase am auzit din 1990. Nu am auzit de Cîțu, s-a dus pe banii noștri, ca nu cumva partidul sa-l dea jos, sa vina cu o <<moaștă>> acasă. Nu s-a putut. (...) Cine n-a trecut pe acolo .Si Ceausescu a trecut pe acolo si nici lui nu i-a folosit”, a mai spus Liviu Mihaiu.

„În mod normal , când faci o delegatie, presedintele Senatului trebuie sa ceara un raport. În momentul în care pleci, spui am scopul..., și când vii prezinti”, a spus Andrei Bădin.

„Se comportă ca un neam prost fanariot, nu mai au pic de rușine. Mi se pare că li se rupe”, a acuzat Liviu Mihaiu.

„Poate au nevoie să le spuna cineva că în SUA, orice ti-ai dori tu, daca te duci cu mâna goală, nu o să obtii nimic, trebuie sa te duci cu propuneri concrete”, a subliniat Vladimir Ionaș.

„Primele intrebări sunt unde se mananca bine, unde se face shopping”, a adăugat Andrei Bădin.

„Avem și de la primării, consilii judetene care se plimba pe bani foarte mulți, și problema este că nu învață nimic. Asta arata nivelul lor intelectual. Am fost printr-o bursa in 94-95, cu niste tipi de la primăria Brașov, iar danezii ne-au zis: incepeti sa construiti o societate, faceti primul pas - infrastructura, apoi restul”, a mai relatat Andrei Bădin.

„Am lucrat cu mulți premieri, am participat la multe întâlniri. Oamenii vin cu lucruri punctuale - vrem asta, asta, asta. Noi: daca se poate, am vrea si noi, nu va suparati, vă mai dam noi, vă băgăm in traistă”, a spus Anca Alexandrescu.