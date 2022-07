„Problema nu e în penitenciare, ci în sistemul care păstorește penitenciarele. În Ministerul Justiției sunt oameni profesioniști și de bună-credință. Toate conducerile penitenciarelor sunt îngrozite de conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor și de fostul SIPA, care este în fiecare penitenciar, care este coordonat de SRI. Le este groază de riscul de a fi acuzați că au favorizat un deținut, de aici pleacă tot.

Ceea ce s-a întâmplat în țările occidentale, că îmbunătățirea condițiilor din penitenciare este făcută din două motive: să nu existe suprapopulare. În al doilea rând, pentru a nu ajunge să iasă din penitenciar mai rău decât a intrat. (...) îÎn Occident s-a stabilit că riscul de a se înmulți numărul celor care fac infracțiuni cu violență esrte mai mare dacă intră la închisoare pentru absolut orice și, pe de altă parte, condițiile de acolo sunt foarte rele. Și atunci, în Occident nu o să vedeți niciodată oameni intrați în închisoare pentru prostiile pentru care se intră la noi și nici nu o să vedeți un regim foarte dur.

Pierderea dreptului la libertate este îngrozitor, este mai rău decât orice altceva. La noi, când s-a ajuns acolo (n.r. - în închisoare) trebuie să fie și bătut, și omorât, și înfometat, și lăsat să moară, pentru că este acolo. Este un subiect care crește în România, în multe țări au început să se ia măsuri deja. Vorbesc de cele din afara UE. La noi nu a vrut să se discute despre asta din jenă. Dar la un moment dat trebuie abordat, pentru că este un fenomen care crește. Din păcate, am fost acolo, am văzut cum gândesc, am văzut cum s-a schimbat mentalitatea și abordarea unor oameni”, a precizat Liviu Dragnea în emisiunea „Culisele Statului Paralel”.