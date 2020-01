Liviu Dragnea a ajuns la sediul instanţei supreme: "Am și eu dreptul la un proces echitabil"

"Am crezut și încă mai cred că un om nu poate fi condamnat decât de o instanță constituită legal. Știu că s-a spus în presa că vreau a ies cu orice preț de la închisoare. Puteam plăti un preț, dar nu am a vrut. Cred că și eu am dreptul la un proces echitabil ca orice om”, a spus Dragnea la sediul ÎCCJ.

Liviu Dragnea a fost condamnat, în mai 2019, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare în dosarul privind angajările fictive de la DGASPC Teleorman.

În cererea care a fost depusă la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie de avocaţii lui Dragnea se arată că fostul lider PSD formulează contestaţie la executare.