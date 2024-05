Nu am avut niciodata o relatie apropiata cu ea, am laudat-o si criticat-o dupa cum mi-a venit, insa motivul principal pentru care mi-as dori sa iasa din nou primar “e” mai multe:

Gabriela Firea este singurul candidat cu sanse in spatele caruia nu se afla Florian Coldea si gasca de ghidusi din Statul Paralel. Da, da, e cel mai important motiv pentru mine, avand in vedere “dezvoltarile” din ultima perioada in care au aparut nu speculatii, ci CERTITUDINI ca gurile lui Nicusor Dan si Piedone PUT a coldism. Cea mai socanta transformare in rau a fost a lui Piedone: si ce inceput bun a avut! Poate prea bun, prea repede a intrat pe televiziuni fara sa ne intrebam de unde are cashul necesar sa o faca, prea sigur pe el s-a crezut fostul chelner si lucrurile s-au schimbat peste noapte, cand cu plecarea pe usa de la buda a medicului Cirstoiu

Gabriela Firea mi-a demonstrat in ultimele doua luni doua lucruri foarte importante, le stiam cumva despre ea, dar firea mea, apropo de firea Gabrielei Firea, m-ar fi facut demult sa o las balta: primo, a ramas neclintita, chiar daca inlacrimata de draci, alaturi de partidul sau si de echipa/alianta cu PNL, cand “liderii” au ales mizeria de solutie cu Cirstoiu; secundo, asteptand sa se intoarca soarele pe strada sa, cand a aparut in sfarsit, s-a apucat de campanie, nenica, si asta s-a vazut: e singura care a recuperat enorm, avand in vedere “handicapul” Cirstoiu si e la doar cinci procente de Mucusor Dan, procente ce se pot recupera in ultima saptamana…

Dar ce usor ar fi daca tovarasul Piedone s-ar retrage elegant la mijlocul saptamanii viitoare!

Nu, nu sper de la Burduja nimic, caci si el ar face bine sa se retraga, de vreme ce PNL e partener cu PSD pe proiectul actual politic, nu de alta, dar nici procentul ala de 15 la suta nu il va atinge.

Dar Piedone nu mai are nicio sansa de castig, ba inca are toate sansele sa piarda enorm in viitorul apropiat politic!

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, susţinut de Alianţa Dreapta Unită pentru un nou mandat, se află pe primul loc în intenţiile de vot ale bucureştenilor, cu 31% din opţiuni, urmat de senatoarea PSD, Gabriela Firea cu 26%, conform unui sondaj realizat de Sociopol.

In sondajul lui Mirel Palada de la Sociopol chiar cred si sper ca Firea va reusi si singura sa ia Capitala, in caz ca tolomacul ingamfat de Piedone nu se da la o parte.

Un alt motiv pentru care chiar cred ca Gabriela Firea trebuie sa revina, in afara de ala ca nu e coldista, e faptul ca are ce pune pe masa cu privire la realizarile din mandatul ei. Ma uitam la clipul sau electoral, Firea are lucruri de aratat, Nicusor Dan are de dat explicatii: de ce l-a apucat harnishagul doar in prag de campanie, unde a fost in ultimii 4 ani? Va spun eu: a blocat orice proiect de dezvoltare a infrastructurii daca era vorba de un adversar politic, daca era vorba de sectoare unde avea ceva de impartit cu primarii. O fi Robert Negoita personaj neiubit de presa, dar Nicusor Dan chiar i-a blocat edificarea de gradinite si crese in zona de centru a sectorului.

Imi doresc ca Gabriela Firea sa castige, pentru o resetare a PSD in plan intern. Marcel Ciolacu implineste 5 ani de cand a pus mana pe partid, l-a reformat de dracu’ l-a luat, incat a ajuns sa faca fratii politice cu adversarii din PNL care l-au demonizat un deceniu, ba chiar a admis domnul Ciolacu sa salveze PNL de la moarte politica cu prilejul acestor alegeri din 9 iunie. Stiti ce se va intampla imediat dupa 9 iunie daca nu va castiga Gabi Firea? PNL va incepe incetul cu incetul sa dea flit PSD-ului si sa caute sa se lipeasca de alianta paparicilor din USR/PMP/FD, fiindca le trebuie controlul pe Capitala si voturile pentru Cotroceni. Pe cine nu lasi sa peneleasca, nu te lasa sa traiesti, domnule Ciolacu. Cu Firea primar al Bucurestilor, lucrurile vor sta altfel. PSD TREBUIE sa isi doreasca sa intre la Cotroceni, nu sa faca blaturi cu partide nevaloroase doar pentru a ramane la Guvernare.

