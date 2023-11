Cea cu care fotbalistul ar fi trădat-o pe Antonela este chiar jurnalista care l-a însoțit pe Messi la meciurile echipei naționale, inclusiv la Cupa Mondială din Qatar.

Încă de luna trecută au apărut speculații în presă potrivit cărora fotbalistul s-ar fi îndrăgostit de o altă femeie. Deși nici Messi și nici soția sa nu au comentat până acum, niște apropiați de-ai lor au infirmat zvonurile.

Lionel Messi și Antonela Roccuzzo s-au căsătorit în 2017 și au trei copii împreună.

Jurnaliștii brazilieni susțin că Lionel Messi o înșală pe Antonella Roccuzzo, cu care are trei copii, cu jurnalista argentiniană Sofia Martinez, care i-a ținut un discurs pasional la Mondialul din Qatar, acolo unde Argentina a cucerit titlul suprem.

Cine va avea grijă de fiica Ronei Hartner și unde va locui tânăra, după moartea artist

„Ți-ai pus amprenta pe viața fiecăruia dintre noi și asta, pentru mine, înseamnă mai mult decât câștigarea unei Cupe Mondiale. Nimeni nu îți poate lua asta și aceasta este recunoștința mea pentru fericirea pe care o aduci multor oameni. Sper serios să iei aceste cuvinte în inima ta. Chiar cred că asta este mai important decât să câștigi o Cupă Mondială. Îți mulțumesc, căpitane!”, au fost cuvintele Sofiei Martinez.

Daniella Semaan, nevasta lui Cesc Fabregas, o apropiată a cuplului Messi - Antonella, a avut o primă reacție.

”Ce publicație e asta care n-are niciun sens....și nu are nici dreptate”, a spus aceasta.

Avocații Elenei Udrea cer rejudercarea dosarului „Gala Bute”. Care este cartea-surpriză din mâneca apărătorilor fostului ministru

🚨VEJA: Após repercutir a notícia de que Sofia Martinez seria pivô da suposta crise no casamento de Messi e Antonela, internautas resgataram um vídeo onde o craque muda completamente as suas expressões ao falar com a jornalista. pic.twitter.com/ix6SaeW72G