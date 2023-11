Este vorba despre o cerere adresata magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Jutitie si redactata de catre aparatorii Elenei Udrea. Acestia cer, pe de o parte suspendarea executarii hotararii judecatoresti in urma careia Elena Udrea a ajuns in spatele gratiilor cat si rejudecarea intregului dosar Gala Bute.

Ei aduc mai multe argumente in acest sens: Au aparut noi probe in acest dosar. Pe de parte ar fi vorba de un document care ar fi fost secretizat si acum Elena Udrea ar fi primit o copie a acestui document, un document despre care avocatii spun ca ii dovedeste nevinovatia. Vorbim totodata si despre mai multe marturii noi despre care, spun avocatii, i-ar dovedi nevinovatia Elenei Udrea. De altfel, Elena Udrea, inca de la bun inceput si-a sustinut nevinovatia in acest dosar.

Veronel Radulescu, unul dintre apărătorii Elenei Udrea, a vorbit la Realitatea PLUS, despre aceste noi probe din dosar

„N-am sa trec direct la latura concreta, la probele concrete, vreau sa va spun insa cateva lucruri ce fac parte din istoricul acestei executii, ca a fost vorba efectiv de o executie a Elenei Udrea.

Ma refer la faptul ca face parte din cea mai neagra perioada a justitiei romane, respectiv perioada 2014-2017 cand justitia era facuta in integralitate de DNA. Avea drept de actiune si de presiune asupra tuturor, inclusiv asupra judecatorilor. Acest dosar, aceasta cerere pe care am facut-o de curand si care urmeaza sa fie judecata saptamana viitoare de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie este o solicitare de a repara aceasta eroare care s-a produs in justitia din Romania.

Cerrerea de revizuire vizeaza teoretic si practic doua aspecte. Pe de o parte, am intrat in posesia unor probe noi care cointrazic situatia de fapt retinuta de catre instanta la momentul condamnarii doamnei Udrea, si aceleasi persoane din aceasi perioada, numai ca instantele le califica absolut diferit, si cand o sa ajungem acolo o sa va explic toata aceasta situatie.

Vreau sa revin asupra acestei hotarari de condamnare in dosarul Gala Bute si de ce cred ca se impune ca instanta sa se aplece cu multa atentie asupra acestei cereri pe care am formulat-o, pentru ca ea a produs niste consecinte grave asupra unor oameni si, inafara de doamna Udrea care se afla inchisoare si este practic smulsa de langa fetita ei, ganditi-va ca un alt condamnat in acest dosar, respectiv Rudel Obreja, un mare boxer, dar si un mare caracter, din pacate nu se mai afla printre noi, pentru ca, din cauza acestor tensiuni si presiuni care au fost create in dosarul asta i s-a declansat o boala cumplita care l-a rapus”, a spus avocatul E|lenei Udrea.

Cum se poate reviziui decizia definitiva a instantei

„O cerere de revizuire poate fi intemeiata pe existenta unor probe noi, care contrazic situatia retinuta la momentul condamnarii de catre instanta, si cea de-a doua situatie este ca intre timp s-a judecat si celk de-al doilea dosar, saptamana trecuta s-a pronuntat instanta suprema si cu privire la recursul in casatie pe care l-a formulat DNA, s-a pronuntat pe calea de atac extraordinara, promovata de DNA impotriva acestei decizii, si, asa cum va spuneam, aceasi oameni, aceasi situatie, aceasi perioada de timp, practic au fost calificate si catalogate de catre cele doua instante, in cele doua hotarari definitive, intr-un mod total diferit, potrivinic chiar.

Daca in Gala Bute doamna Udrea a fost cercetata, judecata si condamnata pentru ifractiuni de abuz in serviciu si luare de mita, considerandu-se ca si-a incalcat atributiile de serviciu, sau ca ar fi primit mita ca sa-si indeplineasca intr-un mod defectuos atributiile de serviciu, in celalalt dosar, aceleasi persoane din fiind cercetate, in aceasi perioada de timp, instanta constata ca atributiile de ministrul pe care le avea doamna Udrea la momentul respectiv au fost delegate, conform legii, pentru ca legea permitea acest lucru, catre secretarul general al ministerului, care avea drept de semnartura si care a devenit ordonator de credite. Ori, instanta constatand aceste lucruri, a declinat competenta de solutionare a cauzei de la Inalta Curte de Casatie si Justitie la Curtea de Apel Bucuresti, considerand ca atributiile de serviciu de care se vorbeste nu mai erau la doamna Udrea, si in aceasta situatie nu mai poate fi acuzata nici de luare de mita, nici de abuz in serviciu. Ori daca doua complete de judecata in cadrul aceleiasi instante, referindu-se la aceasi perioada de timp, la aceasi situatie de fapt califica in mod diferit, legea prevede posibilitatea revizuirii hotararilor respective, pentru ca ele nu se pot concilia, sunt potrivnice”, a spus avocatul Veronel Rădulescu la Realitatea Plus.