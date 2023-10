Fiecare zodie isi construieste relatia si o intelege in felul sau, iar uneori acest lucru poate duce la interpretari diferite ale fidelitatii si loialitatii in cuplu. Astrologia poate fi un instrument foarte util in a descoperi ceea ce ii face pe oameni sa actioneze si sa manifeste anumite tipare de comportament, inclusiv atunci cand vine vorba de infidelitate.