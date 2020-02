Liftiera Paula rupe tacerea: 'Am fost concediata la comanda' - Ce salariu avea

Liftiera Paula

"Lucrez de 12 ani pentru aceasta firma ca liftiera. Cei de acolo, de la Ministerul Muncii, au primit un telefon de la ministrul muncii si mi-au spus sa iau bagajul si sa plec acasa pentru ca nu mai e nevoie de mine.

Nu am avut niciun conflict cu nimeni. Eu cu doamna ministru m-am vazut o singura data, atunci cand a venit in minister. Ministerul are un singur lift. E un trafic foarte mare, liftul ala nu sta nici macar o secunda. Seful meu cand a castigat licitatia mi-a spus atunci ca are nevoie de liftiera si de intretinere. Firma la care lucrez acorda doar mentenanta si serviciu de liftier pentru minister, atat. E un lift vechi de 60 de ani.

Intrebata daca va da firma sau ministerul in judecata, liftiera Paula a spus ca inca e nehotarata: "Nu stiu ce o sa fac, ma mai gandesc, au trecut doar cateva zile, dar... Aveam salariul de 2000 de lei si nu aveam niciun spor. Asta e salariul meu. Eu am fost concediata la comanda, nu stiu daca politica sau nepolitica, eu nu am facut niciun rau acolo.

Eu luam pe fiecare in parte la urcare si la coborare. Eu am facut un curs inainte, il aveam, si lucrez ca liftier de la 45 de ani. Eu am multe calificari, dar aici mi s-a oferit, aici m-am dus. Nu e vina mea ca dispare meseria de liftier. Daca iau concursul, imi doresc sa merg la spital', a mai spus liftiera Paula la Realtiatea Plus.