Lider PSD: ”Bolojan va avea probleme dacă nu vine în Parlament”

Lider PSD: ”Bolojan va avea probleme dacă nu vine în Parlament”
Lider PSD: ”Bolojan va avea probleme dacă nu vine în Parlament”


”PSD ar depune moțiune de cenzură doar dacă ar ieși de la guvernare”, aceasta este declarația incendiară a lui Daniel Zamfir, după ce Ilie Bolojan nu a venit în Parlament să dea explicații pentru retragerea trupelor americane, așa cum au solicitat social-democrații. Mai mult, senatorul susține că premierul va avea probleme dacă va refuza și o a doua întâlnire cu parlamentarii. 

”Orice motiv să nu vii în fața Parlamentului poate fi catalogat, evident, ca o sfidare la adresa nu a parlamentarilor, ci a poporului român. Dacă și a doua oară domnul Bolojan va găsi un nou motiv să refuze, domnia sa chiar va avea o problemă cu această chestiune. 

Eu cred și vă asigur că PSD nu va depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului din care face parte. Sunt și alte proceduri parlamentare care pot duce la demiterea acestui Guvern, dar ca să depună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului din care face parte, PSD nu va mai face asta”, a declarat Daniel Zamfir, la Realitatea PLUS. 