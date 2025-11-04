”Orice motiv să nu vii în fața Parlamentului poate fi catalogat, evident, ca o sfidare la adresa nu a parlamentarilor, ci a poporului român. Dacă și a doua oară domnul Bolojan va găsi un nou motiv să refuze, domnia sa chiar va avea o problemă cu această chestiune.

Eu cred și vă asigur că PSD nu va depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului din care face parte. Sunt și alte proceduri parlamentare care pot duce la demiterea acestui Guvern, dar ca să depună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului din care face parte, PSD nu va mai face asta”, a declarat Daniel Zamfir, la Realitatea PLUS.