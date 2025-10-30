”Luăm în calcul și o moțiune de cenzură. Vom folosi orice conjunctură favorabilă care ar putea duce la a da jos acest Guvern catastrofal, vedem situația în care a fost adusă economia țării, cum au fost afectați bătrânii prin tăierea pensiilor, cum au fost afectați copiii țării.

În ceea ce privește alianța, noi am spus foarte clar care este poziționarea AUR, este nevoie de alegeri anticipate. Ar fi o măsură democratică pentru că astăzi nu mai există încredere în actuala clasă politică, mai ales după fraudarea alegerilor de anul trecut și cred că există o tensiune socială foarte ridicată care nu se poate opri decât prin aceste alegeri.

De aceea, cred că ar fi un act rațional pentru cei de la PSD, PNL, de la USR și de la UDMR să se dea la o parte pentru că nu sunt capabili să conducă România, nu au specialiștii necesari. Să se dea la o parte, să îi lăsăm pe români să aleagă, din nou, cine ar trebui să conducă România și să acționăm în concordanță cu voința românilor”, a declarat Marius Lulea.

Întrebat când ar putea să cadă Guvernul Bolojan, prim-vicepreședintele AUR a răspuns: ”Eu îmi estimez așa, îmi evaluez, că undeva între ianuarie-februarie -martie va veni momentul oportun ca acest guvern să cadă.

De ce? Pentru că Ilie Bolojan nu a fost pus acolo pentru a conduce România, ci pentru a lua măsuri specifice unei colonii. Adică, pentru a distruge tot ce s-a contruit în ultimii 15 ani în zona antreprenorial- românească.

Antreprenorii din România deveniseră mult prea puternici în fața acestor corporații și acela este termenul estimat ca furia poporului să fie la un nivel incontrolabil, dar am văzut evenimentele de astăzi și este posibil să se petreacă mult mai repede decât preconizăm noi.

Se știe că moțiunea de cenzură se poate depune o singură dată într-o legislatură și va trebui să găsim un moment care să aducă un potențial maxim ca această moțiune să fie votată”.