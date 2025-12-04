Prin aceste investiții, peste 1.500 de elevi vor învăța în clădiri noi sau modernizate, dotate cu laboratoare și ateliere destinate pregătirii tehnice, într-un context în care învățământul dual capătă tot mai multă importanță pentru piața muncii.

Investiții cu fonduri europene pentru școli moderne și eficiente energetic

Cele trei proiecte sunt finanțate din fonduri nerambursabile și includ lucrări complexe:

extinderea corpurilor existente,

reabilitarea și consolidarea structurii, acolo unde este necesar

dotarea laboratoarelor și atelierelor,

eficientizarea energetică a clădirilor la standarde nZEB.

În total, în cele trei licee vor fi construite 29 de săli de clasă și 27 de laboratoare și ateliere, spații esențiale pentru pregătirea practică și teoretică a elevilor înscriși în filierele tehnice și duale. Noile spații vor integra echipamente moderne, adaptate domeniilor tehnice actuale, astfel încât tinerii să poată învăța într-un mediu competitiv și relevant pentru industria în care urmează să se angajeze.

Un pas necesar pentru învățământul tehnic din București

Sectorul 3 este unul dintre puținele sectoare care a accelerat investițiile în școlile tehnice, în contextul unui deficit acut de forță de muncă specializată.

Liceele vizate sunt printre unitățile cu tradiție în zona de pregătire tehnică, iar modernizarea lor este văzută ca o etapă obligatorie pentru adaptarea la nevoile economice actuale. În ultimii ani, mediul economic a cerut tot mai insistent formarea de tehnicieni, electricieni, mecanici, operatori CNC, instalatori sau specialiști în rețele energetice. Investițiile europene din Sectorul 3 răspund acestei presiuni reale și pregătesc tinerii pentru meserii cerute pe piață.

Alte șapte unități de învățământ sunt în șantier

Pe lângă cele trei licee tehnice incluse în noile contracte, Primăria Sectorului 3 are deja în desfășurare lucrări ample de extindere și modernizare la alte șapte unități de învățământ:

Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”,

Școala Gimnazială nr. 88,

Școala Gimnazială nr. 195,

Școala Gimnazială nr. 149,

Grădinița nr. 187,

Grădinița nr. 160,

Grădinița nr. 211.

Aceste proiecte includ extinderi, reabilitări integrale, dotări noi și transformarea clădirilor în spații eficiente energetic, gândite pentru învățământ într-un singur schimb, obiectiv considerat esențial pentru calitatea educației. Investițiile în cele trei licee tehnice din Sectorul 3 nu sunt izolate, ci parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a infrastructurii educaționale. Administrația locală anunță că va continua depunerea de proiecte pentru atragerea de fonduri europene, astfel încât cât mai multe unități de învățământ din sector să beneficieze de condiții moderne, sigure și adaptate standardelor actuale.