Cu o pensie de doar 800 de lei, după ce o viață întreagă a muncit la CAP, doamna Lucia a fost nevoită, anul acesta, să cumpere mai puține lemne, după ce prețul aproape s-a dublat. Cu banii pe care îi are abia acoperă acum strictul necesar.



„Am mai cumpărat doi paleți d-aia, știi care e la hartoape, am dat 4 milioane 700, în ianuarie februarie, trebuie să mai iau doi. Ce să facem, n-avem ce face. Fără foc nu poți să stai. Nu poți. Mai tai vreun salcâm... ce sa fac? Altceva ce să fac, încotro să o iau”, a spus Lucia, localnică.



„Să plătești lumină, să cumperi să și mănânci. Medicamente... barem alea nu le mai vorbesc. Copiii cât să te ajute, au și ei greutățile lor. Nu am ce sa fac... Nu am ce să fac”, a mai spus femeia.



Bătrânei îi este cu atât mai greu cu cât în iernile trecute putea să plătească lemnele în rate.



„Venea niște băieți de la Argeș și ne aducea 5-6 m de lemne și plăteam așa în rate, câte 2 milioane, câte 3 milioane până când terminam banii. Acum aduce mașina cu 7m, trebuie să-i dai banii o dată. Și cât e o mașina din asta? EEE.. 30 de milioane”.



Tot cu puțin este nevoit să trăiască și vecinul acesteia, domnul Gică. Ignorat de cei care ne conduc și el caută soluții pe cont propriu.



„Uite, mai am o grădină rămasă, mai tai, mai curat crăci, cât oi putea eu să mă mișc, după aia asta e, om vedea, ori ajungem unde trebuie și nu ne mai trebuie, ori mergem așa cum s-o putea, o sobă, atât. Mergem pe o sobă, nu îți poți permite să încălzești toată casa. Când mai vin copiii pe la noi, vine și pleacă. Ca nu e nici loc, nici condiții. Asta e treaba”, a spus Gică, localnic.



„98% se încălzesc cu lemne. Avem câteva familii cărora le asigurăm lemne din stocul nostru. Avem cred că 4 sau 5 familii cărora le ducem aproape în fiecare an o căruță, două de lemne. Până la o mie de locuitori e cale lungă. Acolo va fi crunt. Sincer nu știu ce vom face, nici noi nu avem posibilitate să îi ajutăm.



Nu știu cum se vor descurca, la nivel național va fi o problemă, o să moară oamenii de frig, nu își mai permit să își plătească nici măcar curentul”, a sspus Marian Bănăseanu, primar Necșești.

Și doamna Florica a ajuns la capătul puterilor.



„Atâta am luat, mamaie, păi ce să fac dacă e scumpe? E până acolo, atâta am luat. Ne termenă, ne bagă în pământ, ne bagă în pământ guvernul meu, în frunte cu Iohannis”.



În România 43% dintre gospodării sunt încălzite cu lemne. Dacă anul trecut un metru cub de lemn de foc putea fi cumpărat cu 250 de lei, anul acesta costă cel puţin 500 de lei.