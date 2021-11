Pe data de 10 octombrie, Klaus şi Carmen Iohannis au participat la Sibiu la redeschiderea Catedralei Evanghelice, iar la finalul ceremoniei au plecat pe stradă, fără a purta mască, deși restricțiile deja impuse în oraș prevedeau acest lucru.

Imagini filmare au fost difuzate de televiziunile de știri, iar în baza lor sibianul Cristian Dan a făcut o reclamație împotriva șefului statului și a soției sale.

POLIȚITUL ERA INTEERSAT DACĂ FAC PARTE DINTR-UN PARTID

"Am trimis sesizarea întâi la MAI, care a direcţionat-o către Poliţia Bucureşti. Am văzut că nu primesc niciun răspuns, am fost la Poliția Sibiu, m-au direcționat către Poliția Capitalei, acolo mi s-a spus că a fost retrimsă la Sibiu, am revenit si abia după vreo 3 zile am fost chemat pentru declarații. La prima vedere, polițistul care a preluat plângerea a fost o persoană foarte amabilă, dar a remarcat că am plecat oarecum nemulțumit. Prima întrebare care mi s-a pus a fost dacă fac parte dintr-o formațiune politică. Mi s-a părut ciudat. Am derulat evenimentele, am explicat cum am procedat și de ce am procedat, am invocat articolul din Constituție care prevede că toți cetățenii sunt egali în fața legii și am întrebat de ce poliția nu s-a autosesizat, cum s-a întâmplat în cazul Ralucăi Turcan", a declarat Cristian Dan la "Legile Puterii".

DEȘI EVENIMENTUL A FOST FĂCUT PUBLIC, EU AM INDICAT EVENTUAL MARTORI

O altă modalitate prin care polițiștii care instrumentează dosarul i-au lăsat reclamantul impresia că vor să-l descurajeze a fost legată de martori.

"Mi s-a spus că ar fi fost mai bine dacă erau mai mulți de față (deși imaginile au ajuns în presă - N.R.), dar este și problema cu imaginile neomologate. Am fost de față mai multe persoane, m-am interesat cine sunt și le-am dat polițiștilor numele persoanelor care l-au întâmpinat, era preotul Bisericii Evanghelice, deci le-am oferit și martori. Nu știu de ce inițiativa trebuia să vină din partea unui cetățean, înțeleg că e o speță mai dificilă și că poate i-ar aduce prejudicii celui care o instrumentează", a mai afirmat sibianul, în direct la Realitatea Plus.

Într-un caz aproape similar, ministrul Muncii, Raluca Turcan, a fost sancţionată pentru că nu a purtat mască în aer liber, când acest lucru era obligatoriu, tot de către Poliţia Sibiu.

Pe data de 10 octombrie, rata de infectare în Sibiu era de 8,5 la mie şi deja fuseseră impuse restricţii, una dintre ele fiind obligativitatea măştii de protecţie în spaţiile deschise.