Cu toate acestea, rămâne în istorie ca liderul care a ascuns lumii dezastrul de la Cernobîl ori cel care cel care a condamnat independența Lituaniei și a trimis tancuri în Vilnius în ianuarie 1991. Cu toate acestea Gorbaciov a înțeles că URSS se părbușește iar colosul comunist trebuie restructurat, fapt pentru care nu a fost iertat de mulți nostalgici ruși. În 2011, Gorbaciov a declarat public că Putin ar trebui să facă pași înapoi de la a ține toată puterea pentru el, dar trei ani mai târziu a aplaudat alipirea Crimeei. În 2021, Gorbaciov spunea despre criza ruso-occidentală în contextul conflictului cu Ucraina că își are originea în „aroganța” americană după destrămarea Uniunii Sovietice, iar tensiunile ar trebui rezolvate pe cale diplomatică.

În ciuda discursului duplicitar, Gorbaciov și-a câștigat locul în istorie, însă tranziția de la comunism la democrație pare că nu s-a finalizat, nici la trei decenii după destrămarea URSS. Blocul estic încă este căpușat de corupție, iar în vidul de putere creat după despărțirea de Moscova, la butoanele conducerii s-au așezat lideri din rândul doi sau trei din Partidul Comunist.

Iar cazul României este unul de manual. O arată și noile informații din dosarul Revoluției. Românii s-au împușcat degeaba între ei pentru că viitorul președinte, Ion Iliescu, a inventat teroriștii și a alimentat panica în inimile populației. O spun procurorii. Timp de 33 de ani am orbecăit în întuneric, încercând să ne regăsim calea ca națiune. Reformele făcute pe jumătate, vânzarea țării la bucată și indecizia unora dintre conducători au făcut să rămânem mult, mult în urma altor națiuni. Este drept, astăzi suntem stat membru NATO și UE și pilon important în prima linie de apărare a aliaților în fața lui Putin. Da, avem libertate de exprimare, putem spune ceea ce gândim sau ceea ce simțim fără să fim oprimați. Dar această libertate haotică a venit cu un cost: avem magazine pline, dar nu avem bani cu care să cumpărăm acele produse. Sistemul de educație a decăzut și suferă de lipsuri cumplite, industria a fost decimată iar siguranța românilor este pusă în pericol de clanurile interlope ce sufocă țara, fără ca oamenii legii să poată avea, de multe ori, pârghiile prin care să oprească violențele și teroarea.

Să nu înțelegeți cumva că aș plânge după comunism. Nicidecum! Departe de mine acest gând. Au fost ani grei și de tristă amintire pentru țară. Cred și spun doar că am aplicat greșit libertatea care ni s-a oferit, cu un preț mult prea mare. Cu pași repezi ne apropiem însă de o iarnă despre care experții spun că va fi una exact ca în comunism. Cu întuneric, nu pentru că vom avea întreruperi impuse, ci pentru că vom stinge singuri lumina din cauza prețurilor ror mai nesimțite. Cu frig în case, pentru că nu doar pentru că Putin ne oprește gazul, ci și pentru că șmecherii ne fură din pix și cu legea în mână. Fără ca statul să îi poată opri.

Băieții deștepți din Energie au ajuns să fie niște cămătari barbari, iar acum unii cer plăți în avans, înainte de a emite facturile, drept garanție. Da, ați auzit bine și se întâmplă în România. Vă întreb pe voi, bravi conducători ai României: Nu vorbim aici de un abuz? Ce măsuri veți lua pentru a-i salva pe români din ghearele acestor nenorociți cărora le pasă doar de profitul lor uriaș, făcut pe lacrimile și sărăcirea sistematică a poporului? De mai bine de un an de zile vorbim și dezbatem acest haos din Energie, experții au venit cu soluții și încă nu sunteți în stare să le aplicați sau vă încăpățânați să nu le aplicați!

Povara pe bugetele familiilor din această țară este deja una uriașă. Mulți români, peste 30% spun deja că face economie la mâncare pentru a supraviețui scumpirilor care lovesc fără milă și crește în intensitate de la o lună la alta. Or, o economie ca a noastră, bazată pe consum, va suferi cumplit iar efectele se vor vedea în trimestrele următoare. Scăderea puterii de cumpărare se resimte și la bogații lumii. Din cauza inflației, consumatorii devin tot mai zgârciți. O spune chiar șeful unui lanț francez de hypermarketuri, aflat și pe piața din România. Clienții au renunțat la pește și la mâncarea organică și cumpără în produse cu preț mai mic și la ofertă: nu mai cumpără vită, ci cea mai ieftină carne de porc, ca să facă economie. Directorul companiei franceze spune că, dincolo de calculele experților, efectele inflației se văd în coșurile de cumpărături. Companiile din industria alimentară au început campanii de înghețare a prețurilor la o serie de produse folosite zilnic, ca să nu dea faliment. Dar este de nepermis ca într-o țară care poate hrăni 90 de milioane de oameni să facem foamea. Marile lanțuri de magazine străine nu fac loc, așa cum ar trebui, produselor românești.

Fermierii noștri își aruncă recoltele pentru că nu au cui să le vândă. Lipsesc centrele de colectare, ajutorul de la stat și de la UE este insuficient, seceta cumplită a afectat grav producția iar falimentul bate la ușă pentru foarte mulți. Asta e o veste cutremurătoare. Și cred că nu mai avem nevoie de un ministru actor, care să bată câmpii, în lung și-n lat pentru a-și face imagine, ci de unul care să găsească soluții pentru a salva sectorul agroalimentar. Este drept că războiul și condițiile meteo au contribuit negativ la creșterea prețurilor, dar nu putem arunca chiar mereu vina în curtea altuia.

E o vorbă veche în popor: Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă și în traistă! Noi așteptăm minuni, dar nu facem nimic ca să schimbăm lucrurile în bine. Și nu vorbesc de poporul român, ci de cei care îl conduc. Dar cum să le pese de noi, când ei par că trăiesc într-o lume a lor, rupți de realitatea care ne înconjoară. PSD se încălzește pentru preluarea postului de premier, conform înțelegerii din Coaliție, și promite noi majorări pentru veniturile românilor. Pensia minimă crește cu o sută de lei, iar restul vor crește cu 10 la sută, inclusiv cele speciale. Crește și salariul minim, asta anunță social-democrații, prin ministrul Muncii. Dar toate acestea sunt doar la stadiul de propuneri, din păcate. Ele vor trebui discutate în coaliția de guvernare, iar sărăcia românilor pare a fi în continuare mărul discordiei. Liberalii au sugerat deja că sunt sceptici cu privire la aceste propuneri, pentru că bugetul țării este deja gol. Chiar și așa, creșterile nu acoperă nici măcar rata inflației, care a depășit 15% și va continua să urce.

Hăituiți de scumpiri în lanț, bunicii României mănâncă mai puțin, dacă își permit să mănânce, și renunță la haine sau medicamente pentru a nu trăi pe datorie. Chiar și așa, mulți dintre ei stau cu mâna întinsă la Casele de Ajutor Reciproc, la copii sau nepoți, asta pentru că, după o viața de muncă, statul român nu e în stare să le asigure un trai decent. Oricum, majorările de salarii și pensii promise urmează să intre în vigoare abia la anul sunt și sunt praf în ochi pentru români, avertizează specialiștii.

Producătorii anunță un nou val de scumpiri în toamnă, iar alimentele de bază sunt cele vizate, deși au prețuri cu 50% mai mari. Efectele secetei și ale proastei administrări din agricultură se vor vedea, cu siguranță, în curând la raft. Vom plăti mai mult pentru carne, lactate, ouă și legume. Pentru același coș de cumpărături, românii scot deja din buzunare cu 100 de lei în plus față de luna ianuarie. Și vă dau un singur exemplu: astăzi, un kg de ceafă de porc costă în jur de 30 de lei.

Și, în timp ce PSD promite, liberalii s-au reunit în ședință să discute despre ultimele atacuri ale partenerilor de guvernare. Coaliția stă iar pe un butoi de pulbere și, potrivit unor surse, unii lideri îi acuză pe social-democrați că încearcă să le fure până și primarii. Se vorbește inclusiv despre ieșirea de la guvernare. Asta ne-ar mai trebui nouă acum: o nouă criză politică, că în rest le-avem pe toate.

Discutăm și despre colapusl sistemului de Sănătate. Un bunic a fost bătut de o doctoriță pentru că și-a permis să îi adreseze mai multe întrebări. Când și cum s-a ajuns aici? Așa cum vă spuneam și zilele trecute, corespondez cu o doamnă doctor recunoscută la nivel internațional. Și dumneaei are câteva propuneri care pot revitaliza sistemul sanitar. Una din ele ar fi interdicția aplicată pentru întregul personal medical angajat în sistemul de sanatate de stat: să lucreze și în privat. Pentru că nu exista nici o alta tara in lume in care personalul medical poate lucra si la stat si la privat.

„Cum se poate ca un sef de sectie intr-un spital de stat sa sugereze unui pacient ca mai bine sa-l opereze la o clinica privata?". Ne revoltăm pe bună dreptate. Autofinantarea sistemului medical de stat este o solutie exceptionala. Cum se poate face acest lucru? Mi-a răspuns tot doamna doctor cu o soluție simplă: se pot oferi consultatii, interventii chirurgicale, tratamente ambulatorii contra cost, la preturi decente, sub nivelul celor din sistemul privat.

Astăzi avem și un mare motiv de sărbătoare: este ziua limbii române. Și chiar nu vreau să trec cu vederea postarea președintelui CJ Harghita, Borboly Csaba. Așa cum v-am spus, taxez orice derapaj, dar acum vreau să evidențiez și lucrurile pozitive. Mă străduiesc, pentru că uneori sunt tare greu de găsit, spre deloc. Liderul maghiar a postat pe pagina sa personală un mesaj prin care critică schimbările permanente din sistemul de educație, dar în care spune că "învățarea limbii române nu este numai o formă de respect, ci și o necesitate dacă vrem să ne înțelegem unii pe ceilalți. Este normal să ne fie mai ușor să comunicăm și să gândim în limba pe care genetica ne-a imprimat-o în tipar, dar de ce să nu avem șansa sau de ce să nu vrem să dezvoltăm acest tipar? Este o formă de dezvoltare personală până la urmă și de deschidere către mai multe șanse și oportunități".

Am fost acuzată de mulți că încerc să provoc tensiuni între români și unguri, prin afirmațiile mele. Departe de mine acest gând. Critica mea este îndreptată doar împotriva liderilor care incită la extremism și separatism. Frați suntem cu toții pe acest pământ românesc și nu trebuie să punem hotar iubirii si respectului dintre noi.

Dragii mei, să nu uităm că minciuna nu devine adevăr, bătrânul nu devine copil și răul nu devine bun doar pentru că este acceptat de majoritate!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir. Așteptăm mesajele și poveștile dumneavoastră la adresa de email legileputerii@realitatea.net.