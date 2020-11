Legile Puterii. Gabriel Oprea: Lui Ponta i se reproșează că nu se ține de cuvânt

Alexandra Păcuraru: Ce părere aveți de alianța domnului Ponta cu domnul Tăriceanu?

Gabriel Oprea: Pe mine Ponta m-a dezamăgit puțin, când a venit cu candidat la Capitală. Eu cred ca a cautat si el o solutie, impreuna cu domnul Tariceanu. Să nu uităm că Ponta l-a sprijinit tot timpul pe Tariceanu. L-a pus chiar si seful Senatului. L-a tinut un fel de USL marca inregistrata. Cauta o solutie sa intre in Parlamentul Romaniei. Se bate pentru acest lucru .

AP: Se bate pentru imunitate?

GO: Nu stiu daca se bate pentru imunitate. Victor Ponta este un om destept, un om care a avut o guvernare buna. Ce i se reproseaza lui Ponta, chiar si de catre colegii sai, este ca nu se tine de cuvant. E un lucru care trebuie sa ii dea d egandit, ca se vorbeste despre asa ceva. Un om cu care am guvernat, un om destept. Chiar mi-am schimbat destinul pentru el. N-am vrut sa ii iau locul, chiar si atunci cand s-a putut, l-am sprijinit permanent. Este o alianta de conjuncture cu domnul Tariceanu, ca sa depaseasca aceasta perioada dificila in politica romaneasca.

AP: Adica le spuneti romanilor ca domnul Ponta ar merita inca o sansa?

GO: Ponta acum, in acest proiect politic cu Tariceanu, se bate sa intre in Parlamentul Romaniei. Probabil este o doctrina stanga-dreapta. Si eu am fost un partid de centru-stanga intr-o guvernare de dreapta cu domnul Basescu. Problema este sa reusesca sa ia voturile cetatenilor. Victor Ponta este un bun om politic. Seamana cu traian Basescu, sunt doi buni oameni politici.

AP: Ce inseamna un bun om politic?

GO: Eu nu am stomac de politician. De aceea vreau doar sa ma rezum la domeniul de siguranta nationala. Victor Ponta are stomac de politician, ca si Basescu.

AP: Sa spunem ca romanii va investesc cu incredere, credeti ca un presedinte ca Ponta v-ar reprezenta interesele? Ati pleca la joc cu Ponta?

GO: Cu incendiul de la Colectiv, eu i-am spus lui Ponta sa nu isi dea demisia. Chiara ma avut o discutie la el acasa, seara. Avea o guvernare buna. El mi-a spus ca nu face nimic fara sa ne consultam. Era suparat. Imi aduc aminte ca in vara aia o chemasera pe maica-sa la DNA. Ii murise bunica, in ziua in care s-a dus la inmormantare, si-a anuntat demisia. A vorbit cu Dragnea. A iesit Dragnea la 11 si a zis ca Ponta a demisionat. Puteam sa mai stau in govern doua-trei saptamani , dar mi-am dat demisia in aceeasi secunda cu el. Am vazut ca sunt tinta. Mi-am dat demisia din Senat. S-a cerut urmarirea mea penala, s-a votat impotriva. Am vorbit cu sotia si mi-am dat demisia si de la Senat si de la partid. Si am plecat pe drumul meu.

UNPR-ul in 2011, 2012 cu Basescu, partid balama. Din cei care am fost dati afara de la…Eu am fost dat afara. De aceea mi-am facut partidul, geneza cu Ontanu si cu Iordanescu. Noi am ajutat o guvernare de dreapta sa treaca cu bine, o criza economica intrnationala. Cand Bulgaria, langa noi, s-a prabusit economic. Eu am facut parte din patru guverne de stanga (doua cu Adrian Nastase, doua cu Victor Ponta) si-n trei de dreapta (doua cu Emil Boc si unul cu Mihai Razvan Ungureanu).

AP: Cine a contribuit la distrugerea partidelor mari?

GO: La PNL, s-au perindat o gramada de presedinti, incepand cu Stoica, Tariceanu. La PSD, dupa Nastase, au fost la fel, o gramada de presedinti. Liderul trebuie sa isi puna amprenta. Cand cineva vrea sa te termine, te baga in ridicol. Interesul national a ajuns sa fie bataie de joc.

AP: Cine vrea sa va bage in ridicol, acel stat subteran?

GO: Tin la parerea mea, a fost o lupta politica. Ajunsese UNPR in 2015 la 12%;. O spun sondajele Peste 500.000 de membri de partid, ne propusesem 1 milion. Eu eram in sondaje pe locul 3, cu 32%. M-am trezit ca mi-am dat demisia pe 5 noiembrie 2015. Asa este in politica. Eu cred ca am dat o dovada de demnitate, mi-am dat demisia de peste tot; Si Basescu si-a dat o data demisia, da nimeni nu si-a dat demisia dupa un vot favorabil in Parlament. Si am inceput iar sa ma ridic. Nu voiam sa mai candidez, dar m-au rugat mii de military.

AP: Stiu ca trebuie sa ii numiti si sa ii aratati cu degetul pe tradatori. Ati spus ca dupa 11 ani ati gasit curajul sa vorbiti, aveti ocazia sa spuneti lumii.

GO: Am spus ca in momentul cand Ponta si-a dat demsia, puteam sa il dau jos pe Ponta. Mi s-a propus sa preiau guvernul, s ail dau jos pe Ponta. Puterea politica adversa putea sa-ti propuna. Am avut anumite principia, un anumit sistem de valori. Am crezut ca pot sa sprijin, nu am reusit si m-am trezit ca mi-am dat demisia.

Alexandra Pacuraru: Cine v-a executat?

GO: Lupta politica. Astept votul poltistilor, militarilor, patriotilor romani, care cred in demnitatea acestei tari. Sper sa ma valideze sa ma intorc inapoi in Parlamentul Romaniei. Daca eu as avea probe, le-as spune imediat. Din punct de vedere juridic este si o infractiune sa detii date si sa nu le dai organelor abilitate. Sunt om care mi-am vazut de treaba mea, care am muncit cu rezultate pe Securitate nationala. Nu m-am ocupat de familie, m-am ocupat de acest domeniu.

Este un proiect. Sunt un om care a intarit Justitia, sunt un om care a ajutat Justitia. Nu cred ca iti fac un dosar penal si nu cred in oamenii care nu jura pe Biblia tarii. Este un lucru ciudat; e un lucru grav;