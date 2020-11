VIDEO Gabriel Oprea la "Legile Puterii", despre fabrica de doctorate, Coldea, Maior și Kovesi

Una dintre marile controverse legate de cariera lui Gabirel Oprea este legată de numele celor care au susținut doctoratele sub coordonarea sa și, mai ales, ce s-a întâmplat cu lucrările respective. Suspiciunile au fost alimentate de faptul că exact în perioada în care doctoratele suspicioase cădeau, unul după altul, testul orginalității, fiiind declarate plagiate, lucrarea lui Florian Coldea a dispărut. Printre cei care au ajuns să se apere că n-au comis furt intelectual este chiar Gabriel Oprea. Nu a scăpat nici Niculai Onțanu, iar despre Laura Codruța Kovesi s-a stabilit, în 2016, că nu a plagiat, fiind identificat nereguli de citare în 4% din teză. În același an, Sebastian Ghiță s-a autodenuntat la Parchetul General pe motiv ca a participat, in 2012, la falsificarea raportului de expertiză care atesta ca fosta șefă DNA n-a plagiat în teza de doctorat.

