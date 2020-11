Gabriel Oprea, dezvăluiri din sufragerie | Maior a zis: ”Mai ai mici? Vin cu două persoane” - Cine a stat la masa lui Oprea în 2009

Una dintre temele dezbătute în ultimii ani în spațiul public, dar și la Parchet și într-o comisie parlamentară a fost legată de sufrageria lui Gabriel Oprea și întâlnirea din seara alegerilor prezidențiale, în luna decembrie 2009. Totul a pornit de la dezvăluirile jurnalistului Dan Andronic, cel care a fost prezent în acea noapte în casa fostului vicepremier. Ulterior au fost acuzații că acolo era de fapt centrul de comandă care a decis cine va câștiga dintre Traian Băsescu și Mircea Geoană. În comisia parlamentară nu s-au prezentat Gabriel Oprea, Traian Băsescu, Laura Codruța Kovesi sau Florian Coldea. Doar George Maior a venit să spună că era o discuție privată. Comisia a constatat la final că au fost acţiuni concrete ale instituţiei prezidenţiale reprezentate de Traian Băsescu şi ale guvernului condus de Emil Boc pentru favorizarea fraudării alegerilor în avantajul candidatului Băsescu”. Imediat fostul președinte Traian Băsescu a catalogat concluziile drept „ridicole" și a afirmat că citez „dacă va stabili comisia asta faimoasă că Geoană a fost preşedinte în 2009, eu o să recunosc şi o să mai candidez o dată”. Azi, la Realitatea Plus, veți afla adevărul chiar din gura lui Gabriel Oprea. Sunt declarații importante în condițiile în care la acea masă au mai fost Vasile Dîncu, azi om de bază PSD, Laura Codruța Kovesi, azi procuror șef european, Florian Coldea și George Maior, fosta conducere a SRI și alții pe care îi nominalizăm în această seară. S-a vorbit despre voturi, despre Diaspora, despre cum decurg alegerile. A fost o întâlnire care a decis viitorul nostru ca țară? Sau a fost o întâlnire între prieteni, întâmplător toți șefi de instituții de forță, pornită de la „mai ai mititei?"

Oprea: Cât îmi aduc aminte de atunci va spun: primele persoane invitate cu o zi, două înainte au venit după ora 18.00 că era vorba de o cină. A venit dl Onțanu, Iordănescu, Dâncu, Dan Andronic cu soția si v-am spus. În jur de 19.30 – 20.00 am primit un telefon de la Maior, care, relaxat, m-a intrebat: mai ai mici? Da, mai am. Vin la tine cu două persoane, nu am întrebat cu cine, aștept.

A venit cu dl Coldea și cu Kovesi. De ce se explica că a venit cu d-na Kovesi? Biroul Parchetului General si biroul sefului SRI sunt in aceeasi cladire, așa se explică. Au venit, au mancat am stat o ora, a fost o masa privată, asta a fost, au stat o ora si ceva si au plecat, in jur de maxim 22.00 nu mai era nimeni la mine in casa.

Alexandra: Dl Andronic a facut o dezvăluire, a spus ca l-ati apelat si i-ati spus: vino repede ca avem nevoie de tine! De ce aveati nevoie de ajutorul d-lui Andronic?

Oprea: Andronic a fost onorat ca a participat la acea masa, a mancat bine, s-a simtit bine, nu am avut discutii de acest tip. În momentul cand el a facut aceste dezvaluiri, care nu mi-au convenit, vorbim de anul 2016 cand a facut dezvăluirile, dupa 5 noiembrie, eu cu Ponta ne-am dat demisiile si am plecat de la Guvernare.



Alexandra: Andronic a spus asa: ii ascultam cum discutau despre alegeri de ce fac ei si cei de la PSD, ce voturi din strainatate. Era o veritabila celula de criza.

Oprea: Este sotia mea si mai devreme v-a spus ca ea a discutat cu Kovesi; au discutat ca sunt amandoua din Sibiu. De handbal si baschet, s-a mancat si s-a baut, intr-adevar in birou unde se fuma Andronic a avut cateva discutii cu alte personae, ca el spune ca a spus, chiar spune ca luati-l pe Vantu; mi s-a parut ca nu l-a luat nimeni in seama. Eu eram gazda, puneam pe masa.



A fost o masa, s-a mancat, s-a baut, s-a comentat normal ce discută oamenii cand sunt alegeri. La maxim 22 – 22.30 nu mai era nimeni. Pentru momentul ala a dat bine, si pentru Traian Basescu si pentru Andronic care era suparat considerand ca i s-au facut dosare, chiar s-a dorit ca eu sa intru.. nu vorbesc neadevaruri, si eu am crezut ca mi s-au facut dosare inchipuite, dar una sunt dosarele, una e sa spui altceva.

Alexandra: Tot Andronic a spus ca Kovesi ma intreba: ce e cu astia de la Realitatea? Cum ii putem potoli? E o intrebare ciudata de la procurorul general al României; părea o scenă dintr-un film suprarealist; si raspund eu: Nu se vor potoli decat daca il potoliti pe Vantu! Cum sa il potoilim ma intreaba Kovesi? Stiti voi mai bine aveti cu ce si Kovesi zambeste.

Oprea: Esti ziarista; și Andronic e ziarist; era suparat si avea ura mare pe oamenii care i-au facut dosare. În casa mea a fost o masa intre amici si prieteni, nu stiam ca vin Kovesi si Coldea, nu am fost niciodata prieten cu Coldea, cu Maior eram prieten, s-a mancat, la ora 22.30 s-a plecat, nu imi aduc aminte de astfel de discuții, eram gazda si să se simta bine.

Alexandra: Coldea si Maior primeau informații despre vot. Nu stiti?

Oprea: Nu am auzit de asa ceva, spun ca un om care a fost șef al Securității, daca aveau treabă să numere voturile nu cred că veneau să mănânce mici de la Cocoșatu...