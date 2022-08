Legile Puterii: Never again - 77 de ani de la atacul nuclear de la Nagasaki

Astăzi, 9 august, se împlinesc 77 de ani de la distrugerea orașului japonez Nagasaki. Americanii au sperat că atacul de la Hiroșima să fie cel care-i va determina pe niponi să capituleze necondiționat, însă imperiul condus de împăratul Hirohito, forțat de comandamentul militar, a decis să continue lupta. Președintele Harry Truman a dat undă verde, la doar trei zile după Hiroșima, la anihilarea orașului Kokhura. Condițiile meteo au jucat un rol determinat, iar piloții americani au decis, din cauza plafonului de nori ce acopera orașul, să lanseze bomba devastatoare peste Nagasaki. Pe 15 august, japonezii au capitulat necondiționat și astfel s-a încheiat ultimul război mondial. Cele două bombe au curmat viața a aproape 100 de mii de civili, copii, femei și bătrâni deopotrivă. Vinovați și nevinovați. Și au distrus destinele a încă pe atâția oameni. Motivul pentru care SUA și-au încordat mușchii prin atacul de la Nagasaki a fost acela de a-și dovedi supremația în fața URSS și a fostului aliat, Iosif Stalin.

Am crezut că în mileniul trei astfel de scene nu mai pot avea loc și sperăm că nu se vor petrece. Totuși, liderii lumii, fie ei ai aliaților, fie cei de la Kremlin, ori cei loiali lui Putin, se joacă periculos cu destinele omenirii. Este drept că americanii au contribuit serios la reconstrucția Japoniei, însă rănile au rămas și nici până astăzi nu s-au vindecat complet.

La aproape opt decenii de la acel moment, statele lumii dețin un arsenal nuclear ce poate distruge întreaga planetă de câteva ori. Dacă se produce dezastrul, nu vom mai avea ce reconstrui. Războiul din Ucraina aprinde scântei și în alte regiuni ale lunii. Ard Balcanii, sunt tensiuni uriașe în Orientul mijlociu, iar China, acolo unde se joacă adevărata miza în acest context geopolitic, pare să nu mai poată fi ținută în frâu. Liderii popoarelor trebuie să caute pacea, astăzi, și nu mâine. Acum, căci altădată poate fi prea târziu.

Este drept că noi, românii, simțim altfel războiul din Ucraina. Suntem în prima linie în fața lui Putin și a hoardelor lui invadatoare. Cu toate acestea, majoritatea romanilor sunt mult mai preocupați de războiul personal pentru supraviețuire. Și cum să nu fie așa, când aproape 40% dintre noi se chinuie în sărăcie, iar aproape 3 milioane sunt în lipsuri cumplite Adevăratul dezastru se va produce abia în prima parte a anului viitor, spun analiștii. Dacă la gaz situația este considerabil mai bună pentru ca suntem doar în proporție de 20% dependenți de Rusia, problema energiei electrice se va acutiza la iarnă. Săraca țară bogată, dar prădată de șmecheri! Am ajuns să importam de la ucraineni, care luptă cu arma în mână în războiul ce va decide soarta Europei și chiar a lumii, pentru multă vreme de acum înainte. România este capabilă să producă energie ieftină, însă rechinii de pe piață sunt cei care stabilesc prețul. Degeaba strângem cureaua și mai tare. Vom ajunge să stăm pe întuneric și în frig, dar vom plăti scump pentru acest "lux". Măcar pace să fie! Dar românii nu mai au răbdare pentru că s-au săturat să îndure hoția pe față.

Am să vă arăt astăzi cum suntem furați fără scrupule de benzinari. În loc de combustibil, plătim aer, dragi români! Unde sunt autoritățile competente? Cine ia măsuri pentru ca acești tupeiști interesați doar de profit să nu mai facă averi pe lacrimile noastre.

Este revoltător cum am ajuns să fim umiliți la noi în țară. Și apropo de umilințe, chiar mă bucur că s-a trezit, în sfârșit, și Ministerul de externe după tot dezvăluirile legate de banii pompați ilegal în Ardeal de Budapesta. Ungaria nu are acordul României pentru a finanța fundațiile din Transilvania, a precizat MAE, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS. Cea mai recentă discuție pe această temă a avut loc pe 12 iulie, când ministrul Bogdan Aurescu a stat față în față cu omologul său ungar. Lămurirea vine în contextul în care, în ultimii ani, Fundaţia Pro Economica a adus circa 44 de milioane de euro în mai multe proiecte turistice din Transilvania. Programele de finanțare sunt inaccesibile potențialilor beneficiari care nu cunosc limba maghiară. Mai mult, și fundația condusă de ministrul Mediului a fost finanțată cu milioane de euro de la Budapesta. Aceste investiții nu fac altceva decât să provoace discrepanțe între români și maghiari, iar jocul periculos al UDMR trebuie oprit ferm de autorități. Nu avem nevoie de conflicte interne și dorința de separatism trebuie oprită în fașă de guvernanți. România este a românilor, indiferent de etnia din care fac parte.

Toți simțim în același fel crizele care nu încetează să ne lovească. Cu toții suferim la fel din cauza războiului declanșat de Putin. Românii sunt ca nisipul: foarte greu se unesc, dar asta nu înseamnă ca este imposibil. Frica i-a determinat pe cei mai mulți să renunțe să lupte pentru dreptate, pentru visurile lor, pentru viața lor, pentru viitorul celor dragi! Nu avem voie să renunțam! Nu aveți voie să renuntați la visurile voastre. Gândiți-vă că există și persoane care o duc mult mai greu decât voi și ar face totul să schimbe locurile cu voi. Este suficient sa mergem prin spitalele din țară, să vedem acolo lupta incredibilă pentru viață, lupta de la cele mai fragede vârste cu boli grave. Uitați-vă la cei fără casă, care abia dacă au haine să îmbrace, ce mâncă, unde dorm! Ce luptă trebuie să fie și în sufletul lor! E bine să vedem ce se petrece în jurul nostru ca să conștientizam ce suntem, ce avem, cât putem și unde vrem să ajungem.

Sunt atâtea nedreptăți că nu ajung anii să le discuți pe toate, dar sunt și șanse să găsești soluții și rezolvare la toate. Șansele bineînțeles sunt găsite de cei care caută; și degeaba le găsești dacă nu muncești pentru a le aplica. Binele tău, binele meu, binele celor din jurul nostru trebuie sa fie motiv de bucurie și nu de invidie, așa cum am văzut că e la moda. O societate sănătoasă înseamnă oameni sănătoși, la trup și minte. Dar nu poți fi sănătos într-o lume bolnavă. E bine să faci bine și să te bucuri de binele celuilalt. Aici sunt cele mai înălțătoare sentimente care ne poartă pe treptele evoluției umane. Când vom fi mai buni, vom fi și mai uniți și atunci lumea noastră va arăta diferit.

Vă spun aceste lucruri pentru ca România astăzi este la răscruce de drumuri. Recensământul ne-a arătat că suntem din ce în ce mai puțini în țară, 5 milioane de români se află deja în pribegie, în diaspora. De aici se înțelege și de ce a prins atât aceasta glumă: romanii-s peste tot, mai puțin la ei in țară.

Avem foarte multe divorțuri, foarte mulți oameni singuri, copii singuri, rata natalității a scăzut dramatic. Sunt semne suficiente cât să ne resetăm ca popor. Trebuie să alegem acum ce facem. Continuăm pe acest drum al singurătății și al izolării, sau schimbăm din temelii viitorul generațiilor ce vin măcar dacă nu reușim să-l schimbam pe al nostru? Cărămidă peste cărămidă, cuvânt peste cuvânt, faptă peste faptă, umăr în umăr și spate în spate. Ce ne separă știm, ce ne unește încă bâjbâim să aflăm. Vom afla. Curând.

Mă aurprinde faptul ca politicienii noștri nu au aflat ce îi unește în aceasta coaliție pe care ei și-au dorit-o. Cele mai bune exemple ar trebui să ne vină de la cel mai înalt nivel, să ne arate că se poate. Au fost opt luni de alianță cu rezultate limitate, insuficiente, cu bâlbâieli și derapaje, dar tot ei, politicienii, se întreabă de ce românii, în cea mai mare parte, au devenit fani Orban - premierul ungar. Va explic eu de ce, stimați politicieni! Nu din motive de trădare sunt fani Orban! Se cunosc dorințele teritoriale ale ungurilor și cu toate astea românii admiră programele duse la bun-sfârșit pentru cetățenii lor, apreciază efortul permanent în dezvoltarea lor, apreciază transparența miniștrilor și comunicarea cu votanții lor, apreciază fermitatea acțiunilor și curajul de a spune lucrurilor pe nume.

Așa cum sunt ei, ungurii cu bune și rele, v-au dat o lecție pe care va încăpățânați să o ratați! În concluzie voi, politicienii zilelor noastre, trebuie să convingeți poporul că vă pasă, că nu-l abandonați după alegeri și-l plimbați cu balia pe cele mai înalte valuri, fără un colac de salvare.

Voi, cei de la putere, aveți șanse reale să construiți pentru azi și mâine, să ne recâștigați încrederea pierdută în decursul anilor din cauza promisiunilor rămase în faza de roșu. Câți mai sunteți politicieni ai românilor? Nu vă grăbiți să răspundeți, acționați ca românilor să le fie mai bine, nu mai rău! Mai repede că iarna rusească nu așteaptă să fie pusă la masa! Va îngheța tot. Mă gândeam să faceți o caravană politică, să mergeți în fiecare comună, în fiecare oraș, din poartă în poartă, din casă în casă, ca să faceți o statistică, ce aveați la alegeri și ce aveți acum, încă pe timp de pace și încă vară.

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir